Та ще й без сигналу повороту.

На мокрій дорозі потрібно бути вдвічі обережнішим за кермом і вдвічі обачнішим. Нехтування цим може призвести до неприємних наслідків. Показаний на відео випадок – не найстрашніший з них, а, скорше, безглуздий.

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Ролик був знятий відеореєстратором у місті Авентура, штат Флорида. Чорний BMW 3-Series можна побачити в правій смузі. Коли на світлофорі попереду загорілось зелене світло, водій раптом вирішив зайняти сусідню вільну смугу, забувши про дві вкрай важливі речі: перевірити дзеркала заднього виду та увімкнути поворотники.

Білий кабріолет Audi A5, що саме їхав центральною смугою, намагався загальмувати, аби уникнути зустрічі з “БМВ”, однак цьому завадили несподіваність маневру останнього і слизька дорога. Від зіткнення Audi зачепив ще й Volkswagen Passat, тож у результаті одного необачного руху кермом водія BMW постраждали три автомобілі.



Хоча вина водія BMW 3 Серії у цій ситуації очевидна, A5 та Passat зіграли свою роль у інциденті – обидва автомобілі їхали занадто швидко, наближаючись до перехрестя, нехай навіть на світлофорі було зелене світло.

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