Очередная авария на инженерных сетях ЧАО "АК "Киевводоканал" привела к повреждению дорожного покрытия на ул. Михаила Грушевского возле пересечения с ул. Шелковичная.

В ходе очередного осмотра улично-дорожной сети района, работниками КП “ДЭУ Печерского района” коммунальной корпорации “Киевавтодор” было выявлено разрушение дорожного покрытия, возникшее по причине прорыва трубопровода под проезжей частью ул. Михаила Грушевского, 20.

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В результате аварии на инженерных сетях на проезжей части образовался провал асфальтобетонного покрытия.

К сожалению, этот случай не является исключением, а досадной практикой, ведь не проходит и дня, чтобы в том или ином районе города из-за изношенности инженерных сетей не произошла авария и, как следствие, очередное разрушение покрытия проезжей части или тротуара.

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