Чергова аварія на інженерних мережах ПрАТ "АК"Київводоканал" призвела до пошкодження дорожнього покриття на вул. Михайла Грушевського біля перетину з вул. Шовковична.

У ході чергового огляду вулично-дорожньої мережі району, працівниками КП “ШЕУ Печерського району” комунальної корпорації “Київавтодор” було виявлено руйнування дорожнього покриття, що виникло по причині прориву трубопроводу під проїжджою частиною вул. Михайла Грушевського, 20.

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В результаті аварії на інженерних мережах на проїжджій частині утворився провал асфальтобетонного покриття.

На жаль, цей випадок не є виключенням, а прикрою практикою, адже не минає і дня, щоб у тому чи іншому районі міста через зношеність інженерних мереж не відбулася аварія і, як наслідок, чергова руйнація покриття проїжджої частини або тротуару.

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