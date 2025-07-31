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Возле въезда в Киев на Одесской трассе заканчивают тоннель и развязку

На строительстве транспортной развязки возле Виты-Почтовой по дороге из Киева в Одессу вырисовываются черты предпускового объекта: что сейчас там делают.
На развязке Возле Виты-Почтовой работы еще хватает- Auto24

ФОТО: Служба восстановления|

Обустройство склонов на подъезде к тоннелю

Валентин Ожго
logo31 июля, 09:30
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Строители проводят работы как на путепроводе, так и на кольцевой развязке. Это будет иметь важное значение для организации безопасного пересечения транспортных потоков и улучшения региональных и международных логистических связей.

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Кроме этого, развязка туннельного типа решит проблему опасных разворотов и светофоров на этом участке трассы. Это минимизирует здесь аварийность и улучшит безопасность движения. Об этом говорится в сообщении Службы восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области.

Какие работы ведутся сейчас:

  • устройство опалубки, армокаркаса и бетонирование упоров для укрепления конусов;
  • укрепление откосов конусов земельного полотна возле путепровода;
  • бетонирование лестничных маршей на откосах земполотна возле путепровода;
  • продолжается шпаклевка стен тоннеля;
  • готовятся основания тротуара.

Фото: Служба восстановления

Напомним, строить развязку начали до полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину при финансовой поддержке Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

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С началом боевых действий работы на этом объекте были приостановлены. Не так давно строительство возобновили уже с новым подрядчиком – конкурс выиграла компания "Автомагистраль-Юг".

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