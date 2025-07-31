Біля в'їзду у Київ на Одеській трасі закінчують тунель та розв'язку

Будівельники проводять роботи як на шляхопроводі, так і на кільцевій розв’язці. Це матиме важливе значення для організації безпечного перетину транспортних потоків та покращення регіональних та міжнародних логістичних зв’язків.

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Окрім цього, розв’язка тунельного типу вирішить проблему небезпечних розворотів і світлофорів на цій ділянці траси. Це мінімізує тут аварійність та покращить безпеку руху. Про це йдеться у повідомленні Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.

Які роботи ведуться зараз:

влаштування опалубки, армокаркасу та бетонування упорів для укріплення конусів;

укріплення схилів конусів земельного полотна біля шляхопроводу;

бетонування сходових маршів на схилах земполотна біля шляхопроводу;

триває шпаклювання стін тунелю;

готуються основи тротуару.

Фото: Служба відновлення

Нагадаємо, будувати розв'язку розпочали до повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну за фінансової підтримки Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

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З початком бойових дій роботи на цьому об’єкті було припиненою. Не так давно будівництво відновили вже з новим підрядником – конкурс виграла компанія "Автомагістраль-Південь".