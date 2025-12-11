Возле Виты Почтовой на Одесской трассе снова много спецтехники: что строят

Значительный объем работ на этом объекте уже выполнен. Как говорится в компании "Автомагистраль-Юг", летом там завершили первый этап строительства – построили тоннель и круговую развязку со стороны Боярки.

Благодаря этому водители теперь могут безопасно поворачивать или разворачиваться в сторону Киева. Главное, делать это без помех и задержек во времени.

Теперь будут делать "подкову"

С открытием заказчиком второго транша начались работы по реализации завершающей части проекта. На этот раз компании предстоит сделать двухуровневую развязку ("подкова") для разворота в сторону Одессы.

С высоты птичьего полета видно, что объект на начальной стадии строительства, Фото: Автомагистраль-Юг

После сдачи объекта в Вите-Почтовой отпадет потребность в регулируемом перекрестке рядом с Южным кладбищем. Пока здесь из-за устаревшей схемы организации движения фиксируются многочисленные ДТП.

Предыдущий подрядчик халтурил

Подрядчик из Азербайджана, который начинал строительство "подковы" еще в 2021 году, оставил в наследство устроенные буронабивные сваи и несколько опор.Казалось бы, надо благодарить, но ..

В качестве выполненных коллегами тех работ строители убедились еще на тоннельной развязке. Несколько месяцев им приходилось восстанавливать оставленную предшественниками монолитную плиту перекрытия, ограничивая движение по Одесской трассе,

Начали со стороны Боярки

Строительство "подковы" начато с устройства устойчивой и промежуточных опор со стороны города Боярки.

Двухуровневая развязка в форме "подковы” для разворота упростит выезд в сторону Одессы. Фото: Автомагистраль-Юг

Из-за появления устойчивой опоры выезд с Виты-Почтовой на Одесскую трассу придется сместить. Строители устроят новый проезд ближе к зоне застройки.

Расстояние минимальное, поэтому вместо откоса строители возведут подпорную стенку. Сейчас они устраивают ее фундамент.