Біля Віти Поштової на Одеській трасі знову багато спецтехніки: що будують

Значний обсяг робіт на тому об'єкті уже виконано. Як йдеться в компанії "Автомагістраль-Південь", влітку там завершили перший етап будівництва – спорудили тунель та кругову розв’язку з боку Боярки.

Завдяки цьому водії тепер можуть безпечно повертати або розвертатися у бік Києва. Головне, робити це без перешкод та затримок у часі.

Тепер робитимуть "підкову"

З відкриттям замовником другого траншу розпочалися роботи з реалізації завершальної частини проєкту. Цього разу компанії належить зробити дворівневу розв’язку ("підкова") для розвороту в бік Одеси.

З висоти пташиного польоту видно, що об'єкт на початковій стадії будівництва, Фото: Автомагістраль-Південь

Після здачі об'єкта у Віті-Поштовій відпаде потреба в регульованому перехресті поруч із Південним цвинтарем. Поки тут через застарілу схему організації руху фіксуються численні ДТП.

Попередній підрядник халтурив

Підрядник з Азербайджану, який починав будівництво "підкови" ще у 2021 році, залишив у спадок влаштовані буронабивні палі та декілька опор.Здавалося б, треба дякувати, але…

У якості виконаних колегами тих робіт будівельники пересвідчилися ще на тунельній розв’язці. Декілька місяців їм доводилося відновлювати залишену попередниками монолітну плиту перекриття, обмежуючи рух Одеською трасою,

Розпочали зі сторони Боярки

Будівництво"підкови" розпочато з улаштування устійної та проміжних опор з боку міста Боярки.

Дворівнева розв’язка у формі "підкови” для розвороту спростить виїзд у бік Одеси. Фото: Автомагістраль-Південь

Через появу устійної опори виїзд із Віти-Поштової на Одеську трасу доведеться змістити. Будівельники улаштують новий проїзд ближче до зони забудови.

Відстань мінімальна, тому замість відкосу будівельники зведуть підпірну стінку. Наразі вони влаштовують її фундамент.