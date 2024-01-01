Самый плохой автопроизводитель соцлагеря Yugo показал свой новый концепт

Как пишет Motor1, двухдверный хэтчбек, еще не имеющий названия, предлагает оттенки оригинальных моделей Yugo благодаря компактным размерам, квадратному профилю и плоским минималистичным поверхностям. Но, конечно, со всеми современными элементами, которых вы ожидаете от автомобиля, выпущенного в 2025 году.

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Модель была создана сербским дизайнером Дарко Марчетой под руководством профессора доктора Александара Бьелича из Германии. Серийная версия будет ориентирована на европейский B-сегмент, поскольку имеет двухдверную компоновку и широкий профиль.

Yugo говорит, что автомобиль будет доступен с двигателями внутреннего сгорания, как с механической, так и автоматической коробкой передач. Возможны электрифицированные версии, а также различные варианты кузова. Кроме того, 15 сентября компания покажет “спортивную походную”.

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Однако, полноценный прототип представят публике только на выставке в Белграде в 2027 году. Тогда же начнется производство серийной модели. Больше подробностей о новинке раскроют на CDE Classic в Дитцгольцале, Германия.