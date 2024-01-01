Найгірший автовиробник соцтабору Yugo показав свій новий концепт

Як пише Motor1, дводверний хетчбек, що ще не має назви, пропонує відтінки оригінальних моделей Yugo завдяки компактним розмірам, квадратному профілю та плоским мінімалістичним поверхням. Але, звичайно, з усіма сучасними елементами, яких ви очікуєте від автомобіля, випущеного у 2025 році.

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Модель була створена сербським дизайнером Дарко Марчетою під керівництвом професора доктора Александара Б'єліча з Німеччини. Серійна версія буде орієнтована на європейський B-сегмент, оскільки має дводверну компоновку та широкий профіль.

Yugo каже, що автомобіль буде доступний з двигунами внутрішнього згоряння, як з механічною, так і автоматичною коробкою передач. Можливі електрифіковані версії, а також різні варіанти кузова. Крім того, 15 вересня компанія покаже “спортивну похідну”.

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Однак, повноцінний прототип представлять публіці лише на виставці в Белграді у 2027 році. Тоді ж розпочнеться виробництво серійної моделі. Більше подробиць щодо новинки розкриють на CDE Classic у Дітцгольцалі, Німеччина.