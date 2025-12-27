Возвращение легенды: Audi готовит новый спорткар

По неофициальной информации Motor1, Audi уже тестирует прототипы на дорогах общего пользования, что свидетельствует о высоком уровне готовности проекта. Новый спорткар должен сохранить дух TT, но в то же время стать носителем совершенно новых технологий и дизайнерских решений. Несмотря на логичное ожидание, что новинка получит знакомое название TT, в Audi дали понять - этого не произойдет.

Генеральный директор компании Гернот Деллнер прямо заявил, что серийная версия Concept C не будет носить имени TT. Это означает, что бренд готовит не просто очередное поколение, а фактически новую главу в истории спортивных моделей Audi. Каким будет окончательное название - пока что загадка.

Дизайн: эволюция, а не революция

Внешность будущего спорткара, вероятно, будет очень близкой к Concept C. Пропорции классического купе, короткие свесы, выразительная передняя часть и плавная линия крыши формируют знакомый, но более современный образ. Ожидается, что некоторые концептуальные элементы - например, камеры вместо зеркал - уступят более практичным решениям, но общий стиль уже выглядит почти серийным. Более того, этот автомобиль может задать новый дизайнерский язык Audi, который впоследствии распространится и на другие модели бренда - от седанов до SUV.

Полностью электрический спорткар

Самые большие изменения касаются техники. Преемник TT, по всем признакам, станет полностью электрическим. Его построят на 800-вольтовой архитектуре, что обеспечит быструю зарядку и высокую производительность. По слухам, Audi может использовать платформу, общую с будущими электрическими Porsche 718 Boxster и Cayman. Такой шаг позволил бы снизить затраты на разработку и сохранить спортивную ДНК благодаря среднемоторной компоновке.

Аккумуляторы, вероятно, разместят за сиденьями и перед задней осью, а не под полом, как в большинстве электромобилей. Это решение будет способствовать лучшему распределению веса и более низкому центру масс. Базовые версии могут получить один электромотор на задней оси, тогда как мощные модификации - полный привод с двумя двигателями.

Когда ждать дебют

По имеющимся данным, премьера может состояться в 2027 году, вероятно, в начале года. Старт продаж ожидается позже того же года. Хотя официальных подтверждений пока нет, все больше признаков указывает на то, что Audi серьезно настроена вернуться в сегмент компактных спортивных купе - уже в электрическом формате.