Повернення легенди: Audi готує новий спорткар

За неофіційною інформацією Motor1, Audi вже тестує прототипи на дорогах загального користування, що свідчить про високий рівень готовності проєкту. Новий спорткар має зберегти дух TT, але водночас стати носієм абсолютно нових технологій та дизайнерських рішень. Попри логічне очікування, що новинка отримає знайому назву TT, в Audi дали зрозуміти — цього не станеться.

Генеральний директор компанії Гернот Деллнер прямо заявив, що серійна версія Concept C не матиме імені TT. Це означає, що бренд готує не просто чергове покоління, а фактично нову главу в історії спортивних моделей Audi. Якою буде остаточна назва — поки що загадка.

Дизайн: еволюція, а не революція

Зовнішність майбутнього спорткара, ймовірно, буде дуже близькою до Concept C. Пропорції класичного купе, короткі звіси, виразна передня частина та плавна лінія даху формують знайомий, але сучасніший образ. Очікується, що деякі концептуальні елементи — наприклад, камери замість дзеркал — поступляться більш практичним рішенням, але загальний стиль уже виглядає майже серійним. Ба більше, цей автомобіль може задати нову дизайнерську мову Audi, яка згодом пошириться і на інші моделі бренду — від седанів до SUV.

Повністю електричний спорткар

Найбільші зміни стосуються техніки. Наступник TT, за всіма ознаками, стане повністю електричним. Його побудують на 800-вольтовій архітектурі, що забезпечить швидке заряджання та високу продуктивність. За чутками, Audi може використати платформу, спільну з майбутніми електричними Porsche 718 Boxster та Cayman. Такий крок дозволив би знизити витрати на розробку та зберегти спортивну ДНК завдяки середньомоторному компонуванню.

Акумулятори, ймовірно, розмістять за сидіннями та перед задньою віссю, а не під підлогою, як у більшості електромобілів. Це рішення сприятиме кращому розподілу ваги та нижчому центру мас. Базові версії можуть отримати один електромотор на задній осі, тоді як потужніші модифікації — повний привід із двома двигунами.

Коли чекати дебют

За наявними даними, прем’єра може відбутися у 2027 році, ймовірно, на початку року. Старт продажів очікується пізніше того ж року. Хоча офіційних підтверджень поки що немає, усе більше ознак вказує на те, що Audi серйозно налаштована повернутися в сегмент компактних спортивних купе — вже в електричному форматі.