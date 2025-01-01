Все чаще "гуманитарные" машины становятся коммерческим товаром

На счету дельца далеко не один проданный автомобиль, ввезенный на таможенную территорию Украины по льготному декларированию как гуманитарная помощь для подразделений Сил обороны и гуманитарных миссий. Именно за это он сядет на скамью подсудимых.

Как говорится в сообщении территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Волынской области, обвиняемый лично подбирал и закупал транспортные средства в странах Европейского Союза. Во время пересечения таможенной границы он декларировал их как гуманитарную помощь, используя реквизиты благотворительной организации.

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Таким образом это позволяло избегать уплаты таможенных платежей и налогов. В дальнейшем волынянин реализовывал автомобили за наличные. Автомобили гуманитарного статуса продавались как коммерческие с соответствующей ценой.

Точно установлено, что в течение года мужчина ввез на таможенную территорию Украины 11 контрабандных автомобилей стоимостью более 2,1 млн грн.

Фото: БЭБ в Волынской области

В ходе досудебного расследования правоохранители зафиксировали факт продажи одного из транспортных средств. Во время проведения обысков было изъято два автомобиля. На изъятое имущество наложен арест.

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Досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда товаров) и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем). Обвинительный акт направлен в суд.