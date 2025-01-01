Все частіше "гуманітарні" автівки стають комерційним товаром

На рахунку ділка далеко не один проданий автомобіль, ввезений на митну територію України за пільговим декларуванням як гуманітарна допомога для підрозділів Сил оборони та гуманітарних місій. Саме за це він сяде на лаву підсудних.

Як йдеться в повідомленні територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Волинській області, обвинувачений особисто підбирав і закуповував транспортні засоби в країнах Європейського Союзу. Під час перетину митного кордону він декларував їх як гуманітарну допомогу, використовуючи реквізити благодійної організації.

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Таким чином це дозволяло уникати сплати митних платежів та податків. Надалі волинянин реалізовував автомобілі за готівку. Автомобілі гуманітарного статусу продавалися як комерційні з відповідною ціною.

Точно встановлено, що упродовж року чоловік ввіз на митну територію України 11 контрабандних автомобілів вартістю понад 2,1 млн грн.

Фото: БЕБ у Волинській області

У ході досудового розслідування правоохоронці зафіксували факт продажу одного з транспортних засобів. Під час проведення обшуків було вилучено два автомобілі. На вилучене майно накладено арешт.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда товарів) та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом). Обвинувальний акт скеровано до суду.