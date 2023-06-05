С ценником в 76 410 евро VW Golf R 333 был дороже Audi RS3.

На прошлой неделе Volkswagen удивил нас, представив в Германии Golf R 333 по астрономической цене 76 410 евро. Запрошенная цена была несколько шокирующей, если учесть, что 20 Years Edition – фактически тот же автомобиль, выпущенный в 2022 году – можно было приобрести за 59 995 евро.

Несмотря на то, что этот Golf был самым дорогим за всю историю, специальное издание ограниченной серии было распродано всего за восемь минут.

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Об этом на LinkedIn сообщил Стефан Восвинкель, руководитель отдела коммуникаций с продуктами VW. Платить такие деньги за Golf говорит о том, что лояльность к марке/модели превосходит все остальное, поскольку люди больше не сравнивают технические характеристики. За такие деньги покупатель из Германии мог купить Audi RS3 в исполнении Sportback. На веб-сайте Audi представлено 158 новых автомобилей, самые дешевые из которых продаются за 66 111 евро, что делает их примерно на 10 000 евро доступнее Golf R 333. Кроме того, Porsche 718 Cayman S можно приобрести примерно за те же деньги, что и VW.

Версия только для Германии, специальный горячий хэтчбек имеет 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом, развивающий 328 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Поскольку мы упомянули об RS3, легенда свидетельствует, что VW хотел использовать рядную пятерку Audi для лучшего Golf R, но Four Rings отказали в обращении из Вольфсбурга.

Учитывая все более строгие требования по выбросам, мы бы не затаили дыхание, чтобы получить более мощный Golf R, по крайней мере, не в Европейском Союзе. R 333 продавался эксклюзивно в Германии как продолжение Golf R 20 Years Edition 2022 года. VW предлагал его исключительно в качестве пятидверного хэтчбека, но вы можете приобрести обычный Golf R и как универсал в ЕС и на некоторых других рынках.