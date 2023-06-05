З цінником у 76 410 євро VW Golf R 333 був дорожчим за Audi RS3.

Минулого тижня Volkswagen здивував нас, представивши в Німеччині Golf R 333 за астрономічною ціною 76 410 євро. Оголошена ціна була дещо шокуючою, якщо взяти до уваги, що 20 Years Edition – фактично той самий автомобіль, випущений у 2022 році – можна було придбати за 59 995 євро.

Попри те, що цей Golf був найдорожчим за всю історію, спеціальне видання обмеженої серії було розпродано лише за вісім хвилин.

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Про це на LinkedIn повідомив Стефан Восвінкель, керівник відділу комунікацій з продуктами VW. Платити такі гроші за Golf свідчить про те, що лояльність до марки/моделі перевершує всі сподівання, оскільки люди більше не порівнюють технічні характеристики. За такі гроші покупець з Німеччини міг би купити Audi RS3 у виконанні Sportback. На веб-сайті Audi представлено 158 нових автомобілів, найдешевші з яких продаються за 66 111 євро, що робить їх приблизно на 10 000 євро доступнішими за Golf R 333. Крім того, Porsche 718 Cayman S можна придбати приблизно за ті ж гроші, що й VW.

Версія лише для Німеччини, спеціальний гарячий хетчбек має 2,0-літровий двигун з турбонаддувом, який розвиває 328 кінських сил і 420 Нм крутного моменту. Оскільки ми згадали про RS3, легенда свідчить, що VW хотів використати рядну п’ятірку Audi для найкращого Golf R, але Four Rings відмовили у зверненні з Вольфсбурга.

Зважаючи на дедалі суворіші вимоги щодо викидів, ми б не затамували подих, щоб отримати потужніший Golf R, принаймні не в Європейському Союзі. R 333 продавався ексклюзивно в Німеччині як продовження Golf R 20 Years Edition 2022 року. VW пропонував його виключно як п’ятидверний хетчбек, але ви можете придбати звичайний Golf R і як універсал у ЄС та на деяких інших ринках.