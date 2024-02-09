Пивоварни Heineken повезут свои чистые напитки по Европе экологически чистым транспортом: производитель начал поэтапный перевод своей логистики на аккумуляторные фуры.

О такой транспортно-логистической реорганизации одновременно сообщили производитель пива и компания Einride, которая помогает всемирно известной пивоварне Heineken перейти на электрифицированные грузовые перевозки. Пока рейсы нескольких электротяговых фур с готовой продукцией введены между Нидерландами и Германией.

Правда, это только начало: постепенно Einride планирует развернуть в экосистеме все транспортные операции. Этот коммерческий стартап со всего восьмилетней историей, взяв старт из Швеции, быстро завоевал признание в США, Германии и Великобритании, а теперь находится в процессе внедрения электрических коммерческих грузов в Объединенных Арабских Эмиратах.

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С 2024 года Einride начал сотрудничать с Heineken. Компания предоставила электрические магистральные тягачи с полуприцепами для доставки пива через границу от пивоварни Den Bosch в Нидерландах до распределительного центра Дуйсберг в Германии.

Ожидается, что внедрение электрических грузовиков позволит сократить примерно 930 тонн выбросов CO 2 в год, поскольку компания Heineken стремится достичь нулевых выбросов углекислого газа в цепочке создания стоимости уже к 2040 году. С этой целью директор цепи поставок стратегических источников Heineken Арьен ван дер Воуде обратился к партнерству Einride.

"Декарбонизация логистики будет играть ключевую роль в достижении обязательств Heineken по нулевому нетто. На нынешнем этапе электрические аккумуляторы являются одной из лучших технологий для декарбонизации автомобильных грузовых перевозок. Einride обладает знаниями, сетью и опытом, чтобы предлагать долгосрочные сквозные услуги по перевозке грузов на электрической мощности на конкурентных условиях. Их способность объединить вместе производителей комплектного оборудования, транспортные компании, перевозчиков, водителей и органы власти для бесперебойной организации логистики в критических частях нашей сети делает их отличным партнером", - отметил Арьен ван дер Воуде.

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Einride сообщил, что первая фаза развертывания электрических грузовиков под логистику напитков Heineken началась с парка из пяти грузовиков Mercedes eActros 300, разработанных Einride. В среднем на каждую машину приходится по 540 км пробега в день.

"Мы видим Heineken как идеального партнера на четко определенном пути уменьшения выбросов. Поскольку действия Heineken, направлены на достижение нулевой чистой стоимости и охватывают всю цепочку создания такой стоимости, мы рады помочь им достичь этой цели, объединив усилия на трансграничной электрификации", - рассказал генеральный менеджер Einride в регионе Роберт Зиглер.

Собственная платформа Einride Saga поможет Heineken оптимизировать маршруты грузовиков, минимизировать потребление энергии и контролировать сокращение выбросов. В ближайшее время планируется развернуть еще больше электрических грузовиков и установлении необходимой инфраструктуры зарядки.

Фото: Heineken