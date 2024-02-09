Пивоварні Heineken повезуть свої чисті напої по Європі екологічно чистим транспортом: виробник почав поетапне переведення своєї логістики на акумуляторні фури.

Про таку транспортно-логістичну реорганізацію одночасно повідомили виробник пива та компанія Einride, яка допомагає всесвітньо відомій пивоварні Heineken перейти на електрифіковані вантажні перевезення. Поки рейси кількох електротягових фур з готовою продукцією запроваджено між Нідерландами та Німеччиною.

Щоправда, це тільки початок: поступово Einride планує розгорнути в екосистемі всі транспортні операції. Цей комерційний стартап з всього восьмирічною історією, взявши старт зі Швеції, швидко завоював визнання в США, Німеччині та Великобританії, а тепер перебуває в процесі впровадження електричних комерційних вантажів в Об’єднаних Арабських Еміратах.

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З 2024 року Einride почав співпрацювати з Heineken. Компанія надала електричні магістральні тягачі з напівпричепами для доставлення пива через кордон від пивоварні Den Bosch у Нідерландах до розподільного центру Дуйсберг у Німеччині.

Очікується, що впровадження електричних вантажівок дозволить скоротити приблизно 930 тонн викидів CO 2 на рік, оскільки компанія Heineken прагне досягти нульових викидів вуглекислого газу в ланцюжку створення вартості вже до 2040 року. З цією метою директор ланцюга постачання стратегічних джерел Heineken Ар’єн ван дер Воуде звернувся до партнерства Einride.

"Декарбонізація логістики відіграватиме ключову роль у досягненні зобов’язань Heineken щодо нульового нетто. На нинішньому етапі електричні акумулятори є однією з найкращих технологій для декарбонізації автомобільних вантажних перевезень. Einride володіє знаннями, мережею та досвідом, щоб пропонувати довгострокові наскрізні послуги з перевезення вантажів на електричній потужності на конкурентних умовах. Їхня здатність об’єднати разом виробників комплектного обладнання, транспортні компанії, перевізників, водіїв і органи влади для безперебійної організації логістики в критичних частинах нашої мережі робить їх чудовим партнером", - зазначив Ар’єн ван дер Воуде.

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Einride сповістив, що перша фаза розгортання електричних вантажівок під логістику напоїв Heineken розпочалася з парку із п’яти вантажівок Mercedes eActros 300, розроблених Einride. В середньому на кожну машину припадає по 540 км пробігу на день.

"Ми бачимо Heineken як ідеального партнера на чітко визначеному шляху зменшення викидів. Оскільки дії Heineken, спрямовані на досягнення нульової чистої вартості і охоплюють увесь ланцюжок створення такої вартості, ми раді допомогти їм досягти цієї мети, об’єднавши зусилля на транскордонній електрифікації", - розповів генеральний менеджер Einride в регіоні Роберт Зіглер.

Власна платформа Einride Saga допоможе Heineken оптимізувати маршрути вантажівок, мінімізувати споживання енергії та контролювати скорочення викидів. Найближчим часом планується розгорнути ще більше електричних вантажівок та встановленні необхідної інфраструктури зарядки.

Фото: Heineken