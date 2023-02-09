Об этом рассказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Уничтожен редкий образец "аналоговнет" оккупантов, который назывался почему-то как американское кино.

Российская боевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор" успешно сгорела от точного удара ВСУ вблизи Кременной Луганской области.

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Фото с уничтоженной техникой опубликовал на своем канале в Telegram глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. И это первая запечатленная на фото потеря именно этого вида вооружения и военной техники.



Вместе с БМПТ "Терминатор" также были подбиты и два танка захватчиков: новейший Т-90М "Прорыв” с минным тралом, а также Т-80БВМ. Довольно ироничная ситуация, ведь на опубликованном Гайдаем видео (с тем же "Терминатором", который был уничтожен), оккупанты рассказывают, как эта машина должна защищать танки.

Рашисты более чем за 10 лет его выпуска так и не смогли придумать, как же использовать на поле боя эту машину, хотя оккупанты применяют в Украине до 10 таких БМПТ.