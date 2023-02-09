Про це розповів очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Знищено рідкісний зразок "аналоговнет" окупантів, який називався чомусь як американське кіно.

Російською бойова машина підтримки танків БМПТ "Термінатор" успішно згоріла від влучного удару ЗСУ поблизу Кремінної, що в Луганській області.

Також цікаво які цікаву техніку нещодавно утилізували ЗСУ

Фото зі знищеною технікою опублікував на своєму каналі у Telegram очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай. І це перша зафіксована на фото втрата саме цього виду озброєння та військової техніки.



Разом з БМПТ "Термінатор" також було підбито й два танки окупантів: новітній Т-90М "Прорив з мінним тралом, а також Т-80БВМ. Доволі іронічна ситуація, адже на опублікованому Гайдаєм відео (з тим самим "Термінатором", який було знищено), окупанти розповідають, як ця машина має захищати танки.

Рашисти за понад 10 років його випуску так і не змогли придумати, як же використовувати на полі бою цю машину, хоча окупанти застосовують в Україні до 10 таких БМПТ.