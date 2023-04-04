Он предназначен для арктических условий, но в украинском климате неожиданно вышел из строя.

На одном из направлений военные ВСУ сняли на видео захваченный бронированный гусеничный вездеход ДТ-10. Скорее всего, он оказался сломан, ведь застрял в украинских черноземах. Хотя машина была сделана именно для преодоления бездорожья.

Также интересно тест-драйв трофейной САУ "Мста-С"

Российский гусеничный вездеход ДТ-10 "Витязь" был создан специально для арктических условий. Сейчас это первая известная машина этого типа, захваченная уцелевшей в ходе русско-украинской войны.

Неизвестно, где именно была захвачена машина, однако есть информация, что такая техника была на вооружении у 200 мотострелковой бригады армии РФ, которая сейчас ведет бои вблизи Авдеевки.

В последний раз подобная техника попадала в руки Сил обороны в марте прошлого года. Тогда во время одного из рейдов в Харьковской области был уничтожен один из гусеничных вездеходов.

ДТ-10 "Витязь"

ДТ-10 – это двухзвенный вездеход на гусеничном ходу, выпускаемый российским Ишимбайским заводом транспортного машиностроения.

Он был разработан в Советском Союзе специально для работы в сложных условиях. Одна из основных задач машины – перевозка тяжелых грузов в экстремальных погодных условиях в сложной местности – в болотах, песках или снегу.

Компоновка двухзвенных транспортеров семейства "Витязь" выполнена по прицепной схеме соединения двух сварных герметичных корпусов. В первом звене оборудована автономными системами обогрева и вентиляции кабина экипажа на 4-7 человек, моторно-трансмиссионное отделение и кузов с тентом. Второе звено может быть выполнено в виде кузова или для монтажа оборудования.

ДТ-30 весом 21 тонну и может транспортировать до 10 тонн груза. Он оснащен танковым дизельным двигателем В-46, взаимозаменяемым с танками Т-72А и спецмашинами на его шасси, которые распространены в постсоветских армиях.