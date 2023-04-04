Він призначається для арктичних умов, але в українському кліматі несподівано вийшов з ладу.

На одному з напрямків військові ЗСУ зняли на відео захоплений броньований гусеничний всюдихід ДТ-10. Швидше за все, вона виявилась зламаною, адже застрягла в українських чорноземах. Хоча машина була створена саме для подолання бездоріжжя.

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Російський гусеничний всюдихід ДТ-10 «Витязь» був створений спеціально для арктичних умов. Наразі це перша відома машина цього типу, що була захоплена вцілілою в ході російсько-української війни.

Невідомо, де саме була захоплена машина, проте є інформація, що така техніка була на озброєнні у 200 мотострілецької бригади армії РФ, яка зараз веде бої поблизу Авдіївки.

Останнього разу подібна техніка потрапляла до рук Сил оборони в березні минулого року. Тоді під час одного з рейдів на Харківщині було знищено один із гусеничних всюдиходів.

ДТ-10 “Вітязь”

ДТ-10 – це дволанковий всюдихід на гусеничному ходу, який виготовляє російський Ішимбайський завод транспортного машинобудування.

Він був розроблений в Радянському Союзі спеціально для роботи в складних умовах. Одна з основних задач машини – перевезення важких вантажів в екстремальних погодних умовах у складній місцевості – в болотах, пісках чи снігу.

Компонування дволанкових транспортерів сімейства “Вітязь” виконане за причіпною схемою з’єднання двох зварних герметичних корпусів-ланок. У першій ланці – обладнана автономними системами обігріву та вентиляції кабіна екіпажу на 4-7 осіб, моторно-трансмісійне відділення та кузов із тентом. Друга ланка може бути виконана у вигляді кузова або для монтажу обладнання.

ДТ-30 вагою 21 тонну й може транспортувати до 10 тонн вантажу. Він оснащений танковим дизельним двигуном В-46, який взаємозамінний з танками Т-72А та спецмашинами на його шасі, які розповсюджені в пострадянських арміях.