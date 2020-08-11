Электрический кроссовер Tesla Model X – самая дорогая модель американского бренда. Есть ли у него недостатки?

По мнению многих автомобилистов, "Тесла Модел Х" – ​​это уникальный и наиболее технологический серийный автомобиль. Другие уверены, что именно эта "Тесла" – это будущее, которое доступно для избранных уже сегодня. Однако у команды "Сумы Рейсинг Тим" возник ряд вопросов к Tesla Model X. А как с надежностью в "Тесла Модел Икс"? Каков реальный запас хода у автомобиля за $ 80 000? А как ощущается в ходу этот кроссовер? Взяв на тест версию Tesla Model X 75D, выпущенную в 2017 году, блогеры стремятся ответить на все эти вопросы.

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От Tesla Model X возникают замечательные эмоции, восторг. Но только первые несколько часов. Например, на ЖК-дисплее он показывает автомобили, которые идут напротив или рядом. И он показывает, что это автобус, автомобиль или велосипед. Также поражают двери, которые открываются как крылья птицы. Огромное ветровое стекло, дисплей, и много чего еще...

Однако затем к Model X возникают вопросы. Ведь "Тесла" взяла базу от легкового Model S и установила на шасси намного больший и тяжелее кузов. И от этого решения в кроссовера возникают самые большие проблемы. Например, с подвеской, огрехи сборки, проблемы с электроникой, дверью и тому подобное. Но только за прекрасную динамику им можно простить все. Например, в первую сотню это авто разгоняется за 5,4 секунды.

Больше о Tesla Model X – в видео:

Напомним, как 500 000 км повлияли на ресурс батареи Model X.