Електричний кросовер Tesla Model X – найдорожча модель американського бренду. Чи є в нього недоліки?

На думку багатьох автомобілістів, "Тесла Модел Х" - це унікальний та найбільш технологічний серійний автомобіль. Інші впевнені, що саме ця "Тесла" - це майбутнє, яке доступне для обраних вже сьогодні. Однак у команди "Суми Рейсінг Тім" виник ряд питань стосовно Tesla Model X. А як з надійністю у "Тесла Модел Ікс"? Який реальний запас ходу в автомобіля за $80 000? А як відчувається в ходу цей кросовер? Взявши на тест версію Tesla Model X 75D, випущену в 2017 році, блогери прагнуть відповісти на всі ці питання.

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Від Tesla Model X виникають чудові емоції, захоплення. Але лише перші кілька годин. Наприклад, на ЖК-дисплеї він показує автомобілі, які ідуть навпроти чи поряд. І він показує, що це автобус, легковик чи велосипед. Також вражають двері, які відчиняються як крила птахи. Величезне вітрове скло, дисплей, та багато чого…

Однак потім до Model X виникають питання. Адже "Тесла" взяла базу від легкового Model S та встановила на шасі набагато більший та важчий кузов. І від цього рішення в кросовера виникають найбільші проблеми. Наприклад, з підвіскою, огріхи збірки, проблеми з електронікою, дверима тощо. Але лише за прекрасну динаміку їй можна вибачити все. Наприклад, до першої сотні це авто розганяється за 5,4 секунд.

Більше про Tesla Model X – у відео:

Нагадаємо, як 500 000 км вплинули на ресурс батареї Model X.