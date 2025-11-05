Вторичный авторынок Украины в октябре показал стабильность после шторма

ФОТО: Авто24|
Лидеры рынка традиционные
По данным Института исследований авторынка, в октябре 2025 года в Украине было зафиксировано 77 763 внутренние перепродажи легковушек, а еще 25 616 автомобилей прибыли из-за границы и впервые стали на учет в сервисных центрах МВД.
Также интересно украинский рынок электромобилей вошел в топ-10 Европы
Год к году - небольшое, но рост
В целом вторичный рынок показал +1,5% по сравнению с октябрем 2024 года и +3,4% к предыдущему месяцу. После прошлогодней осенней турбулентности - это довольно спокойная картина.
Внутренние перепродажи:
- Октябрь 2025 к октябрю 2024: –8,7%
- Октябрь до сентября 2025: +1,9%
Все в пределах естественной сезонности. Люди стали осторожнее с крупными покупками, но полностью от авто не отказываются. Это типичное состояние рынка "снижение, которое не падает".
Импорт: гонка до налогового дедлайна
Импорт подержанных авто:
- Октябрь 2025 к октябрю 2024: +53,9%
- Октябрь к сентябрю 2025: +8,4%
Вот где наблюдается настоящий перегрев. Причина проста - 1 января 2026 года электромобили при растаможке снова будут облагаться НДС, и это стимулирует массовые закупки за рубежом.
Украинцы буквально "выметают" электромобили из-за границы с площадок, чтобы успеть до фискального таймера.
Кстати сколько сэкономит государство от введения НДС на электромобили
Кто правит бал на внутреннем рынке
По итогам октября лидером среди брендов остается Volkswagen - более 9,5 тысяч перепродаж. Этот бренд остается "золотым стандартом" украинского рынка: доступные запчасти, простая диагностика и высокая ликвидность.
На втором месте - ВАЗ/Lada, которую даже 2025 год не смог вытеснить с рынка. 4,6 тысяч сделок свидетельствуют, что наиболее доступные авто до сих пор пользуются спросом.
Далее следуют Renault, Skoda, BMW и Toyota - каждая с более 4 тысячами перепродаж. Во второй половине десятки - Audi, Ford, Mercedes-Benz и Nissan. Это бренды, которым доверяют и которые стабильно продаются, хоть и с небольшим отрывом от лидеров.
Самые популярные модели октября
Среди конкретных моделей снова побеждает Volkswagen Passat - 2 735 перепродаж за месяц. На втором месте - Daewoo Lanos (2 549 сделок) - тот самый народный символ дешевизны и надежности. Далее - Skoda Octavia (2 375) и Volkswagen Golf (2 196). В десятку вошли также Renault Megane, Ford Focus, BMW 3-й и 5-й серий, Opel Astra и Audi A6 - все в диапазоне 900–1 300 перепродаж.
Премиум тоже движется
Даже в премиальном сегменте жизнь продолжается. В октябре новых владельцев получили:
- 2 Ferrari
- 3 Rolls-Royce
- 10 Bentley
- 21 Maserati
Не рекорд, но показательно: спрос на дорогие авто остается даже в непростое экономическое время.
Итог
Украинский вторичный рынок снова доказал свою устойчивость к кризисам. Спрос удерживается, импорт растет, а старые добрые Passat, Lanos и Octavia остаются в центре автомобильной жизни страны.