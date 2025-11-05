Вторичный авторынок Украины в октябре показал стабильность после шторма

По данным Института исследований авторынка, в октябре 2025 года в Украине было зафиксировано 77 763 внутренние перепродажи легковушек, а еще 25 616 автомобилей прибыли из-за границы и впервые стали на учет в сервисных центрах МВД.

Также интересно украинский рынок электромобилей вошел в топ-10 Европы

Год к году - небольшое, но рост

В целом вторичный рынок показал +1,5% по сравнению с октябрем 2024 года и +3,4% к предыдущему месяцу. После прошлогодней осенней турбулентности - это довольно спокойная картина.

Внутренние перепродажи:

Октябрь 2025 к октябрю 2024: –8,7%

Октябрь до сентября 2025: +1,9%

Все в пределах естественной сезонности. Люди стали осторожнее с крупными покупками, но полностью от авто не отказываются. Это типичное состояние рынка "снижение, которое не падает".

Импорт: гонка до налогового дедлайна

Импорт подержанных авто:

Октябрь 2025 к октябрю 2024: +53,9%

Октябрь к сентябрю 2025: +8,4%

Вот где наблюдается настоящий перегрев. Причина проста - 1 января 2026 года электромобили при растаможке снова будут облагаться НДС, и это стимулирует массовые закупки за рубежом.

Украинцы буквально "выметают" электромобили из-за границы с площадок, чтобы успеть до фискального таймера.

Кстати сколько сэкономит государство от введения НДС на электромобили

Кто правит бал на внутреннем рынке

По итогам октября лидером среди брендов остается Volkswagen - более 9,5 тысяч перепродаж. Этот бренд остается "золотым стандартом" украинского рынка: доступные запчасти, простая диагностика и высокая ликвидность.

На втором месте - ВАЗ/Lada, которую даже 2025 год не смог вытеснить с рынка. 4,6 тысяч сделок свидетельствуют, что наиболее доступные авто до сих пор пользуются спросом.

Далее следуют Renault, Skoda, BMW и Toyota - каждая с более 4 тысячами перепродаж. Во второй половине десятки - Audi, Ford, Mercedes-Benz и Nissan. Это бренды, которым доверяют и которые стабильно продаются, хоть и с небольшим отрывом от лидеров.

Самые популярные модели октября

Среди конкретных моделей снова побеждает Volkswagen Passat - 2 735 перепродаж за месяц. На втором месте - Daewoo Lanos (2 549 сделок) - тот самый народный символ дешевизны и надежности. Далее - Skoda Octavia (2 375) и Volkswagen Golf (2 196). В десятку вошли также Renault Megane, Ford Focus, BMW 3-й и 5-й серий, Opel Astra и Audi A6 - все в диапазоне 900–1 300 перепродаж.

Премиум тоже движется

Даже в премиальном сегменте жизнь продолжается. В октябре новых владельцев получили:

2 Ferrari

3 Rolls-Royce

10 Bentley

21 Maserati

Не рекорд, но показательно: спрос на дорогие авто остается даже в непростое экономическое время.

Итог

Украинский вторичный рынок снова доказал свою устойчивость к кризисам. Спрос удерживается, импорт растет, а старые добрые Passat, Lanos и Octavia остаются в центре автомобильной жизни страны.