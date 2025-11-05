Вторинний авторинок України у жовтні показав стабільність після шторму

За даними Інституту досліджень авторинку, у жовтні 2025 року в Україні було зафіксовано 77 763 внутрішні перепродажі легковиків, а ще 25 616 автомобілів прибули з-за кордону та вперше стали на облік у сервісних центрах МВС.

Також цікаво український ринок електромобілів увійшов до топ-10 Європи

Рік до року — невелике, але зростання

Загалом вторинний ринок показав +1,5% у порівнянні з жовтнем 2024 року та +3,4% до попереднього місяця. Після минулорічної осінньої турбулентності — це доволі спокійна картина.

Внутрішні перепродажі:

Жовтень 2025 до жовтня 2024: –8,7%

Жовтень до вересня 2025: +1,9%

Усе в межах природної сезонності. Люди стали обережнішими з великими покупками, але повністю від авто не відмовляються. Це типовий стан ринку «зниження, яке не падає».

Імпорт: гонка до податкового дедлайну

Імпорт вживаних авто:

Жовтень 2025 до жовтня 2024: +53,9%

Жовтень до вересня 2025: +8,4%

Ось де спостерігається справжній перегрів. Причина проста — 1 січня 2026 року електромобілі при розмитненні знову обкладатимуться ПДВ, і це стимулює масові закупівлі за кордоном.

Українці буквально «вимітають» електромобілі з-за кордону майданчиків, щоб встигнути до фіскального таймера.

До речі скільки зекономить держава від введення ПДВ на електромобілі

Хто править бал на внутрішньому ринку

За підсумками жовтня лідером серед брендів залишається Volkswagen — понад 9,5 тисяч перепродажів. Цей бренд залишається «золотим стандартом» українського ринку: доступні запчастини, проста діагностика і висока ліквідність.

На другому місці — ВАЗ/Lada, яку навіть 2025 рік не зміг витіснити з ринку. 4,6 тисячі угод свідчать, що найбільш доступні авто досі мають попит.

Далі йдуть Renault, Skoda, BMW і Toyota — кожна з понад 4 тисячами перепродажів. У другій половині десятки — Audi, Ford, Mercedes-Benz і Nissan. Це бренди, яким довіряють і які стабільно продаються, хоч і з невеликим відривом від лідерів.

Найпопулярніші моделі жовтня

Серед конкретних моделей знову перемагає Volkswagen Passat — 2 735 перепродажів за місяць. На другому місці — Daewoo Lanos (2 549 угод) — той самий народний символ дешевизни й надійності. Далі — Skoda Octavia (2 375) та Volkswagen Golf (2 196). До десятки ввійшли також Renault Megane, Ford Focus, BMW 3-ї та 5-ї серій, Opel Astra та Audi A6 — усі в діапазоні 900–1 300 перепродажів.

Преміум теж рухається

Навіть у преміальному сегменті життя триває. У жовтні нових власників отримали:

2 Ferrari

3 Rolls-Royce

10 Bentley

21 Maserati

Не рекорд, але показово: попит на дорогі авто залишається навіть у непростий економічний час.

Підсумок

Український вторинний ринок знову довів свою стійкість до криз. Попит утримується, імпорт зростає, а старі добрі Passat, Lanos і Octavia залишаються в центрі автомобільного життя країни.