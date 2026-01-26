Ввезенные для ВСУ машины автомастер продавал прямо со стоянки СТО

Фигуранту объявлено о подозрении. В ходе досудебного расследования следователи Ужгородского районного управления полиции установили, что фигурант действовал из корыстных побуждений.

Он организовал схему незаконной продажи автомобилей, полученных благотворительной организацией в качестве гуманитарной помощи для ВСУ.

Преступление по месту работы

Мужчина работал в сфере ремонта и обслуживания транспортных средств и достоверно знал о происхождении авто и их целевом назначении. Несмотря на это он незаконно распорядился ими и продал третьим лицам с целью личного обогащения.

По материалам следствия, машины были ввезены различными благотворительными фондами и хранились на СТО в селе Малый Березный, где работал 26-летний подозреваемый.

Видать продать очередное гумантарное авто делец не успел.

Когда к нему обратился военнослужащий в поисках транспорта для подразделения, он предложил выкупить эти автомобили за "символическую" плату.

Сколько выручил делец

Так, в апреле 2025 года подозреваемый продал военному автомобиль Skoda Fabia за 300 долларов США, а в сентябре – еще три гуманитарных автомобиля: Dacia Logan, Nissan Navara и Fiat Ulysse за 6 000 долларов США.

Средняя рыночная стоимость растаможенных автомобилей, которые были незаконно проданы, составляет более 680 тысяч гривен.

В чем подозрение

Сейчас следователи Ужгородского районного управления полиции, под процессуальным руководством Ужгородской окружной прокуратуры, сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины – продажа товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли в значительном размере в условиях военного положения.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога. Досудебное расследование продолжается.