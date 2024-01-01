Ввезенные для ВСУ машины в Киеве продавались от имени покойника

Обоим фигурантам предъявлено подозрение в продаже гуманитарных автомобилей, предназначенных для военных подразделений и благотворительных миссий. Для ввоза авто из Европы они использовали документы благотворительного фонда, руководитель которого умер в начале 2024 года.

По фиктивным документам сообщники ввезли в страну не менее 200 автомобилей. Такую статистику приводит в своей публикации ГУНП в г. Киеве.

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Противоправную деятельность псевдоблаготворителей разоблачили оперативники Департамента внутренней безопасности и следователи полиции Киева. В ходе следствия выяснена причастность к противозаконным деяниям двух киевлян.

По разработанной технологии 42-летняя женщина отвечала за ввоз авто на территорию Украины и его оформление, а также руководила процессами продажи. Ее 35-летний пособник на импровизированной площадке для стоянки авто непосредственно работал с покупателями и брал деньги за машины.

Техника покупалась в странах Евросоюза. На таможенную территорию Украины автомобили ввозились по льготным ставкам как гуманитарный транспорт для военных подразделений. Для этого использовались уставные документы, печати и цифровые подписи одного из благотворительных фондов.

"Это давало им возможность пройти таможенное оформление по льготным условиям. При этом более 140 автомобилей было оформлено с использованием электронной подписи в то время уже умершего главы благотворительной организации", – говорится в сообщении ГУНП в г. Киеве.

Для окончательного выяснения обстоятельств торговли автомобилями для военных полицейские осуществили контрольную закупку двух автомобилей – микроавтобуса Ford Transit и внедорожника Mitsubishi Pajero. Эта техника согласно таможенной декларации ввезена под видом благотворительной помощи для Сил обороны Украины.

Обе машины злоумышленники оценили в почти 17 тысяч долларов. Деньги они посчитать не успели.

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В рамках уголовного внедрения проведен ряд обысков, в ходе которых обнаружили и изъяли 17 автомобилей, которые криминальные компаньоны планировали продать.

Фигурантам вручили подозрения по ч. 3 ст. 201 - 2 (Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) Уголовного кодекса Украины. За незаконные сделки им грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото: ГУНП в г. Киеве