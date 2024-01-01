Ввезені для ЗСУ автівки у Києві продавалися від імені покійника

Обом фігурантам висунуто підозру у продажі гуманітарних автомобілів, призначених для військових підрозділів та благодійних місій. Для ввезення авто з Європи вони використовували документи благодійного фонду, керівник якого помер на початку 2024 року.

За фіктивними документами спільники ввезли в країну щонайменше 200 автомобілів. Таку статистику приводить у своїй публікації ГУНП у м. Києві.

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Протиправну діяльність псевдоблагодійників викрили оперативники Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі поліції Києва. В ході слідства з’ясована причетність до протизаконних діянь двох киян.

За розробленою технологією 42-річна жінка відповідала за ввезення авто на територію України та його оформлення, а також керувала процесами продажу. ЇЇ 35-річний посібник на імпровізованому майданчику для стоянки авто безпосередньо працював з покупцями та брав гроші за машини.

Техніка купувалася в країнах Євросоюзу. На митну територію України автомобілі ввозилися за пільговими ставками як гуманітарний транспорт для військових підрозділів. Для цього використовувалися статутні документи, печатки та цифрові підписи одного з благодійних фондів.

"Це давало їм можливість пройти митне оформлення за пільговими умовами. При цьому понад 140 автомобілів було оформлено з використанням електронного підпису на той час вже померлого очільника благодійної організації", – йдеться у повідомленні ГУНП у м. Києві.

Для остаточного з'ясування обставин торгівлі автомобілями для військових поліцейські здійснили контрольну закупку двох автомобілів – мікроавтобуса Ford Transit та позашляховика Mitsubishi Pajero. Ця техніка відповідно до митної декларації ввезена під виглядом благодійної допомоги для Сил оборони України.

Обидві машини зловмисники оцінили у майже 17 тисяч доларів. Гроші вони порахувати не встигли.

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У рамках кримінального впровадження проведено низку обшуків, в ході яких виявили та вилучили 17 автомобілів, які кримінальні компаньйони планували продати.

Фігурантам вручили підозри за ч. 3 ст. 201 - 2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Фото: ГУНП у м. Києві