Дизайн пикапа и внедорожника Scout EV предварительно представлен на официальной презентации VW.

Изображение с низким разрешением будущего полностью электрического пикапа и внедорожника Scout было встроено в официальную презентацию Volkswagen Capital Markets Day и показывает, как могут выглядеть эти два транспортных средства, когда они дебютируют как концепты следующего года.

Читайте также: Тюнеры сделали из VW Golf брутальный внедорожник

Зернистое фото, замеченное участником форума Scout EV Forum Golfguy, подтверждает квадратные боковые профили, опубликованные в прошлом году компанией, принадлежащей Volkswagen, и добавляет едва заметные детали, такие как треугольная форма на стекле задней двери, черные молдинги на нижней части кузова, и то, что выглядит как большая стеклянная крыша.

Есть также высокая линия пояса, придающая крепкий образ, и то, что напоминает Rivian R1T, похоже на светодиодную панель полной ширины спереди. В то же время нет видимых боковых зеркал, заставляющих нас считать, что концептуальные автомобили, вероятно, будут оснащены видеокамерами вместо традиционных зеркал.

Стоит отметить, что еще слишком рано знать наверняка, как будут выглядеть два электромобиля, когда они будут закончены, но по внешнему виду они, вероятно, будут похожи на Ford Bronco с простой формой кузова.

Volkswagen серьезно относится к этому проекту, намекая на новую полностью электрическую платформу, лягущую в основу новых моделей Scout, и инвестирует 2 миллиарда долларов в новый завод в Колумбии, Южная Каролина, где с 2026 года будут собирать электромобили, ориентированные на США.

Кроме того, внутренняя инженерия будет сосредотачиваться на таких вещах, как дорожный просвет, углы приближения и съезда, прочные оси и грузоподъемность, что свидетельствует о том, что новые автомобили Scout не будут просто еще одной каплей в ряде автомобилей, которые действительно могут комфортно ездить. только гладкими асфальтированными поверхностями.

Такие детали, как запас хода и мощность пока неизвестны, но мы можем видеть показатели около 400 миль на полном заряде и выходную мощность около 300 л.с., что делает Scout конкурентоспособным против Ford Bronco и Jeep Wrangler с двигателем ICE.

Читайте также: Все эксклюзивные VW Golf R 333 распродали за восемь минут.

Относительно цены генеральный директор Scout Скотт Кео подтвердил в интервью TechCrunch, что внедорожник будет стоить 40 000 долларов, что означает, что он, вероятно, будет в той же лиге, что и будущие электромобили Rivian на базе R2.