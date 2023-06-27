Дизайн пікапа та позашляховика Scout EV попередньо представлено на офіційній презентації VW.

Зображення з низькою роздільною здатністю майбутнього повністю електричного пікапа та позашляховика Scout було вбудовано в офіційну презентацію Volkswagen Capital Markets Day і показує, як можуть виглядати цей два транспортні засоби, коли вони дебютують як концепти наступного року.

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Зернисте фото, помічене учасником форуму Scout EV Forum Golfguy, підтверджує квадратні бічні профілі, опубліковані минулого року компанією, що належить Volkswagen, і додає ледь помітні деталі, такі як трикутна форма на склі задніх дверей, чорні молдинги на нижній частині кузова, і те, що виглядає як великий скляний дах.

Є також висока лінія пояса, яка додає міцного образу, і те, що нагадує Rivian R1T, схоже на світлодіодну панель повної ширини спереду. У той же час немає видимих бічних дзеркал, що змушує нас вважати, що концептуальні автомобілі, ймовірно, будуть оснащені відеокамерами замість традиційних дзеркал.

Варто зазначити, що ще занадто рано знати напевно, як виглядатимуть два електромобілі, коли вони будуть закінчені, але за зовнішнім виглядом вони, ймовірно, будуть схожі на Ford Bronco, з простою формою кузова.

Volkswagen серйозно ставиться до цього проекту, натякаючи на нову повністю електричну платформу, яка ляже в основу нових моделей Scout, і інвестує 2 мільярди доларів у новий завод у Колумбії, Південна Кароліна, де з 2026 року збиратимуть електромобілі, орієнтовані на США.

Крім того, внутрішня інженерія зосереджуватиметься на таких речах, як дорожній просвіт, кути наближення та з’їзду, міцні осі та вантажопідйомність, що свідчить про те, що нові автомобілі Scout не будуть просто ще однією краплею у ряду автомобілів, які насправді можуть комфортно їздити лише гладкими асфальтованими поверхнями.

Такі деталі, як запас ходу та потужність, поки що невідомі, але ми можемо бачити показники близько 400 миль на повному заряді та вихідну потужність близько 300 к.с., що робить Scout конкурентоспроможним проти Ford Bronco та Jeep Wrangler з двигуном ICE.

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Щодо ціни, генеральний директор Scout Скотт Кео підтвердив в інтерв’ю TechCrunch, що позашляховик коштуватиме 40 000 доларів, що означає, що він, ймовірно, буде в тій же лізі, що й майбутні електромобілі Rivian на базі R2.