Большинство автомобилистов начинает выбор шин с оценки собственных финансовых возможностей, поэтому сегодня "Авто24" попытается объяснить, почему одни шины дешевле, а другие дороже и когда можно сэкономить.

Для примера возьмем легковой автомобиль для среднестатистической украинской семьи, которому производитель рекомендует шины R15 – R17. В этой размерности выбор моделей резины очень широк, причем есть возможность приобрести не только колеса с различными эксплуатационными качествами, но и разного уровня премиальности и технологичности, соответственно и различных ценовых сегментов.

Покупать шины лучше в проверенных магазинах и в официальных точках продаж. Монтировать их на машину в случайных мастерских тоже не стоит

Пройдемся по всему этому разнообразию на примерах некоторых официально представленных в Украине шинных брендов.

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Continental

Этот премиальный немецкий бренд имеет в своей номенклатуре несколько моделей шин, которые отличаются в зависимости от условий эксплуатации, стиля управления и типа автомобиля.

Шина Continental PremiumContact 6 – наиболее универсальная массовая модель, которая подходит широкому числу пользователей – как для легковых автомобилей, так и для кроссоверов, которые ездят в основном хорошими асфальтовыми дорогами. Производитель утверждает, что в этой модели использованы некоторые технологии спортивных шин, поэтому она подходит для любителей активного вождения.

Цена Continental PremiumContact 6 – от 1700 грн (195/65R15) до 3100 грн (225/55R17)

Шина Continental EcoContact имеет пониженное сопротивление качению. То есть обутый в нее автомобиль потребляет меньше топлива. Ее можно посоветовать тому, кто исповедует спокильний стиль езды и стремится экономить топливо. И еще одна важное уточнение! Эта модель актуальна для электромобилей, но не спортивных (например, Tesla Model S или Audi E-Tron). Для таких моделей актуальна ContiSportContact 6.

Цена Continental EcoContact – от 1300 грн (195/65R15) до 2400 грн (225/55R17)

Шина Continental SportContact 6 позиционируется как спортивная, то есть она адресована активным драйверам, которые придерживаются энергичного стиля езды с постоянными ускорениями и торможениями, с резкими маневрами и длительными рейдами на высокой скорости и по ровным дорогам.

Цена Continental SportContact 6 – от 5000 грн (размеры начинаются з 19 дюймов)

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Gislaved

Поскольку это древний и почитаемый шинный бренд из Швеции, он имеет высокий авторитет среди автовладельцев. Но продукция Gislaved несколько дешевле той, которую предлагают под самыми премиальными брендами. Помимо прочего, продукция марки имеет стойкую репутацию пригодной к суровым, северным условиям эксплуатации, и это касается как зимних, так и летних моделей. В целом особенность шин этой марки – сбалансированность характеристик, то есть они одинаково хорошо ведут себя в различных условиях эксплуатации.

Gislaved Ultra Speed 2 – типичный представитель бренда, заявленный в качестве модели для нестабильного скандинавского лета. Для условий Украины модель ценна тем, что она сохраняет высокие сцепные качества на неидеальном асфальте – мокром, холодном, шершавом, с неожиданными лужами. Производитель сделал акцент на управляемости на сухом и мокром асфальте, также отмечается пониженное сопротивление качению и повышенная износостойкость.

Цена Gislaved Ultra Speed 2 - от 1200 грн (185/65R15) до 2900 грн (225/60R17)

Uniroyal

Эта немецкая марка – признанный специалист по так называемым дождевым шинам. Характеристики покрышек Uniroyal лучшие при езде в дождливую погоду. Устойчивость к аквапланированию на прямой и при маневрах, короткий тормозной путь, чуткое и точное вождение при избыточном количестве воды на асфальте – это главные признаки почти всех моделей Uniroyal.

Uniroyal RainExpert 3 XL – дождевая шина с едва ли не с рекордным для своего класса противостоянием аквапланированию, по другим характеристикам на мокрой дороге она также в числе лидеров. Комфортность движения одна из лучших, даже если сравнивать с премиальным сегментом. Наличие индекса XL говорит о том, что шина усиленная и меньше боится неровных дорог.

Цена Uniroyal RainExpert 3 XL – от 1280 грн (185/65R15) до 2940 грн (225/65R17)

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Uniroyal RainSport 5 – типичная дождевая модель, пригодная, однако, для различных погодных условий. Высокие характеристики на мокрой дороге сочетаются с скоростными качествами, из-за чего эту модель можно рекомендовать поклонниками энергичного вождения. Как и некоторые другие модели этого бренда, RainSport 5 отличается низким уровнем шумов. При этом шина износостойкая.

Цена Uniroyal RainSport 5 – от 2300 грн (185/55R15) до 3000 грн (225/55R17)

Barum

Чешский производитель хоть и не относится к брендам первого дивизиона, имеет давнюю, почти восьмидесятилетнюю историю. В Украине шины Barum известны еще с советских времен. Сегодня предприятие в Отроковице работает под крылом Continental, используя ее технологии и материалы. При этом благодаря давней производственной базе и недорогим трудовым ресурсам удается держать демократичную цену. Шины Barum обеспечивают надежное и предсказуемое поведение автомобиля на дороге, обычно их покупают сдержанные водители без драйверских амбиций, которые используют автомобиль как ежедневное средство передвижения.

Barum Bravirіs 5HM – чешская шина может похвастаться удачным балансом характеристик, в том числе и невысокой ценой. Хорошая характеристика торможения на сухой дороге, отвод воды из зоны контакта с асфальтом, адекватная управляемость – это ее преимущества. Производителем особо отмечается длительный срок службы шины, заявка на что даже включена в название модели: HM значит High Milage – длительный пробег.

Цена Barum Bravirіs 5HM – от 1200 грн (185/65R15) до 2300 грн (225/65R17)

Matador

Еще один недорогой бренд, основанный на производстве в Восточноевропейской стране (Словакия), но принадлежащий всемирно известному шинному концерну. Благодаря его современным технологиям удается создавать качественные шины для повседневного использования. Они не обладают выдающимися характеристиками, но позволяют уверенно управлять автомобилем во всех типичных условиях и к тому же стоят совсем недорого.

Matador MP-47 Hectorra 3 – это доступная шина, не имеющая ни совершенно провальных, ни рекордных показателей в основных "дисциплинах". У модели неплохие курсовая устойчивость и комфортность движения. Интересно, что MP-47 хорошо показывает себя на проселочных дорогах, демонстрируя на грунте эффективную тягу. Помимо прочего, это одна из самых экономичных шин, в том числе и среди высшего ценового сегмента.

Цена Matador MP-47 Hectorra 3 – от 1200 грн (185/60R15) до 1900 грн (215/60R16)

Рекомендация Авто24

Премиальные шины дорого стоят не только потому, что имеют самый полный комплект высоких характеристик. Они просто необходимы новейшим моделям авто, которые оснащены большим количеством электронных систем безопасности. Ведь точность и эффективность их работы зависит от того, насколько прочно колеса держатся дороги. Недаром премиальные шины часто проходят омолoгацию у автопроизводителей и получают допуск на применение в тех или иных моделях. Ну а если вам нужна резина для простого авто и для спокойной неторопливой езды, то можно обратить внимание на шины второго эшелона. Однако имейте в виду, что даже бюджетные шины – это все равно новые шины, которые лучше и стертых премиальных, и бэушных с европейских шротов, особенно если они старше трех лет и имеют износ более 50%.

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