Більшість автомобілістів починає вибір шин із фінансових моживостей, тож сьогодні "Авто24" спробує пояснити, чому одні шини дешевші, а інші дорожчі та коли варто економити.

Для прикладу візьмемо легковий автомобіль для середньостатистичної української родини, якому виробник рекомендує шини діаметром R15 – R17. В цій розмірності вибір моделей гуми дуже широкий, причому є можливість придбати не лише колеса з різними експлуатаційними якостями, але й різного рівня преміальності і технологічності, відповідно і різних цінових сегментів.

Купувати шини краще в перевірених магазинах та в офіційних точках продажу. Монтувати їх на машину у випадкових майстернях теж не варто

Пройдемося по всій цій різноманітності на прикладах деяких офіційно представлених в Україні шинних брендів.

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Continental

Цей преміальний німецький бренд має у своїй номенклатурі кілька моделей шин, які відрізняються в залежності від умов експлуатації, стилю керування та типу автомобіля.

Шина Continental PremiumContact 6 – найбільш універсальна масова модель, яка підходить широкому числу користувачів – як для легкових авто, так і для кросоверів, які їздять в основному добрими асфальтовими дорогами. Виробник стверджує, що в цій моделі використані деякі технології спортивних шин, тому вона підходить для поціновувачів активного водіння.

Ціна Continental PremiumContact 6 – від 1700 грн (195/65R15) до 3100 грн (225/55R17)

Шина Continental EcoContact має знижений опір коченню. Тобто взутий у неї автомобіль споживає менше пального. Її можна порадити тому, хто під части має спокільний стиль їзди та прагне економити пальне. І ще одна важливе уточнення! Ця модель актуальна для електромобілів, але не спортиних (наприклад, Tesla Model S чи Audi E-Tron). Для таких моделей актуальна ContiSportContact 6.

Ціна Continental EcoContact – від 1300 грн (195/65R15) до 2400 грн (225/55R17)

Шина Continental SportContact 6 позиціонується цілком як спортивна, тобто вона адресована активним драйверам, які дотримуються енергійного стилю їзди з постійними прискореннями та гальмуваннями, з різкими маневрами та тривалими рейдами на високій швидкості і рівними дорогами.

Ціна Continental SportContact 6 – від 5000 грн (розміри починаються з 19 дюймів)

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Gislaved

Оскільки це давній і шанований шинний бренд зі Швеції, він має високий авторитет серед автовласників. Але продукція Gislaved дещо дешевша за ту, яку пропонують під найвідомішими преміальними брендами. Крім іншого, продукція марки має репутацію для суворих, північних умов експлуатації, причому це стосується як зимових, так і літніх моделей. В цілому особливість шин цієї марки – збалансованість характеристик, тобто вони однаково добре поводяться в різних умовах експлуатації.

Gislaved Ultra Speed 2 – типовий представник бренду, заявлений як модель для нестабільного скандинавського літа. Для умов України модель цінна тим, що вона зберігає високі зчіпні якості на неідеальному асфальті – мокрому, холодному, жорсткому, з несподіваними калюжами. Виробник зробив акцент на керованості на мокрому асфальті, також відзначається знижений опір коченню та підвищена зносостійкість.

Ціна Gislaved Ultra Speed 2 – від 1200 грн (185/65R15) до 2900 грн (225/60R17)

Uniroyal

Ця німецька марка – визнаний авторитет з так званих дощових шин. Характеристики покришок Uniroyal найкращі при їзді в дощову погоду. Стійкість до аквапланування на прямій і при маневрах, короткий гальмівний шлях, точне керування на вологому асфальті – це головні ознаки майже всіх моделей Uniroyal. В тих районах, де дощ – звичне явище навіть влітку, така шини стане кращим вибором.

Uniroyal RainExpert 3 XL – дощова шина чи не з рекордним для свого класу протистоянням акваплануванню. За іншими характеристиками на мокрій дорозі вона також в числі лідерів. Комфортність руху одна з найкращих, навіть якщо порівнювати із преміальним сегментом. Наявність індексу XL говорить про те, що шина підсилена і менше боїться нерівних доріг.

Ціна Uniroyal RainExpert 3 XL – від 1280 грн (185/65R15) до 2940 грн (225/65R17)

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Uniroyal RainSport 5 – типова дощова модель, придатна, однак, для різноманітних погодних умов. Високі характеристики на мокрій дорозі поєднуються із швидкісними якостями, через що цю модель можна рекомендувати прихильниками енергійного водіння. Як і деякі інші моделі цього бренду, RainSport 5 має низький рівень шумів. До того ж шина зносостійка.

Ціна Uniroyal RainSport 5 – від 2300 грн (185/55R15) до 3000 грн (225/55R17)

Barum

Чеський виробник хоч і не належить до брендів першого дивізіону, має давню, майже вісімдесятирічну історію. В Україні шини Barum відомі ще з радянських часів. Сьогодні підприємство в Отроковіце працює під крилом Continental, використовуючи її технології та матеріали. Завдяки давній виробничій базі й недорогим трудовим ресурсам вдається тримати демократичну ціну. Шини Barum забезпечують надійну й передбачувану поведінку автомобіля на дорозі, зазвичай їх купують стримані водії без драйверських амбіцій, які використовують автомобіль як щоденний засіб пересування.

Barum Bravirіs 5HM – чеська шина може похвалитися вдалим балансом характеристик, в тому числі і невисокою ціною. Добра характеристика гальмування на сухій дорозі, відвід води із зони контакту з асфальтом, адекватна керованість – це її переваги. Виробником особливо відзначається тривалий строк служби шини, заявку на що навіть включено до назви моделі: HM значить High Milage – тривалий пробіг.

Ціна Barum Bravirіs 5HM – від 1200 грн (185/65R15) до 2300 грн (225/65R17)

Matador

Ще один недорогий бренд, виробництво якого базується у Східній Європі (Словаччина), але належить всесвітньо відомому шинному концерну. Завдяки його сучасним технологіям вдається створювати якісні шини для повсякденного використання. Вони не мають видатних характеристик, але дозволяють впевнено керувати автомобілем у всіх типових умовах і до того ж коштують зовсім недорого.

Matador MP-47 Hectorra 3 – це доступна шина, яка не має ані провальних, ані рекордних показників в основних “дисциплінах”. У моделі непогані курсова стійкість і комфортність руху. Цікаво, що MP-47 добре показує себе на путівцях, демонструючи на грунті ефективну тягу. Крім іншого, це одна з найбільш економічних шин, в тому числі й серед вищого цінового сегменту.

Ціна Matador MP-47 Hectorra 3 – від 1200 грн (185/60R15) до 1900 грн (215/60R16)

Рекомендація Авто24

Преміальні шини виправдовують свою вартість не лише тим, що мають найповніший комплект високих характеристик. Вони просто необхідні новим моделям авто, які мають велику кількість електронних систем безпеки. Адже точність та ефективність їхньої роботи залежить від того, наскільки міцно колеса тримаються дороги. Недаремно преміальні шини часто проходять омолoгацію у автовиробників і отримують допуск на застосування в тих чи інших моделях. Ну а якщо вам потрібна гума для простішого авто та для спокійної неквапливої їзди, то можна звернути увагу на шини другого ешелону. Втім, навіть бюджетні шини – це все одно нові шини, які кращі і за стерті преміальні, і за “беушні” з європейських шротів, особливо якщо вони старші трьох років і мають знос понад 50%.

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