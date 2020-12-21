Такая ответственность установлена частью 4 статьи 469 Таможенного кодекса Украины за передачу автомобиля, ввезенного в нашу страну другим человеком.

Закарпатская таможня Гостаможслужбы напомнила гражданам, что вывозить автомобиль на временной регистрации с территории Украины, если он был ввезен другим человеком, запрещено. Ведь в последнее время участились такие попытки со стороны тех украинцев, которые пригнали "евробляху", которая была ввезена на иностранца (в народе – на "верблюда").

Таможенники напомнили, что "в соответствии с частью 6 статьи 265 Таможенного кодекса Украины декларирование товаров, принадлежащих гражданам, может осуществляться этими гражданами или другими гражданами, уполномоченными на это собственниками указанных товаров нотариально удостоверенными доверенностями”.

Согласно части 5 статьи 380 Таможенного кодекса Украины временно ввезенные транспортные средства личного пользования могут использоваться на таможенной территории Украины исключительно гражданами, которые ввезли указанные транспортные средства в Украину, для их личных нужд. Такие транспортные средства не могут использоваться для целей предпринимательской деятельности и/или получения доходов в Украине, быть раскомплектованными или переданными во владение, пользование или распоряжение другим лицам.

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Частью 4 статьи 469 Таможенного кодекса Украины установлена ​​ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины во владение, пользование или распоряжение человеку, который напрямую не ввозил такое транспортное средство на таможенную территорию Украины, за исключением случаев, когда в транспортном средстве находится лицо, которое непосредственно ввозило такое транспортное средство на таможенную территорию Украины, что влечет за собой наложение штрафа в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 000 грн)", – говорится в сообщении Закарпатской таможни.

Учитывая вышеизложенное, таможенники обращают внимание заинтересованных лиц, что законодательством не предусмотрено предоставление таможней по отдельным письменным заявлениям граждан разрешения на пользование транспортным средством лицу, которое напрямую не ввозило такое транспортное средство на таможенную территорию Украины.

Напомним, что за почти 20% ввозимых в Украину подержанных авто не уплатили налоги.