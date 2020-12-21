Така відповідальність встановлена частиною 4 статті 469 Митного кодексу України за передачу автомобіля, ввезеного в нашу країну іншою людиною.

Закарпатська митниця Держмитслужби нагадала громадянам, що вивозити автомобіль на тимчасовій реєстрації з території України, якщо вона була ввезена іншою особою, заборонено. Адже останнім часом почастішали такі намагання з боку тих українців, які пригнали "євробляху", яка була ввезена на іноземця (в народі – на "верблюда").

Митники нагадали, що "відповідно до частини 6 статті 265 Митного кодексу України декларування товарів, що належать громадянам, може здійснюватися цими громадянами або іншими громадянами, уповноваженими на це власниками зазначених товарів нотаріально посвідченими дорученнями.

Згідно з частини 5 статті 380 Митного кодексу України тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування можуть використовуватися на митній території України виключно громадянами, які ввезли зазначені транспортні засоби в Україну, для їхніх особистих потреб. Такі транспортні засоби не можуть використовуватися для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, бути розкомплектовані чи передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам.

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Частиною 4 статті 469 Митного кодексу України встановлено відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на митну територію України у володіння, користування або розпорядження особі, яка безпосередньо не ввозила такий транспортний засіб на митну територію України, за винятком випадків, коли в транспортному засобі знаходиться особа, яка безпосередньо ввозила такий транспортний засіб на митну територію України, що тягне за собою накладення штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34000 грн)", - говориться у повідомленні Закарпатської митниці.

Враховуючи вищенаведене, митники звертають увагу зацікавлених осіб, що законодавством не передбачено надання митницею за окремими письмовими заявами громадян дозволу на користування транспортним засобом особі, яка безпосередньо не ввозила такий транспортний засіб на митну територію України.

Нагадаємо, що за майже 20% ввезених в Україну вживаних авто не сплатили податки.