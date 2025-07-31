Windrose, китайский клон Tesla Semi, уже продает сотни грузовиков

Компания заключила соглашения на сумму 60 миллионов долларов и объявила о планах отгрузки своих инновационных грузовиков HDEV в Южную Америку. Об этом пишет electrek.co.

Однако этим проектом экспортная программа не завершается, есть не менее важные и знаковые договоренности. На днях ChinaTrucks сообщила, что Windrose заключила соглашение о поставках нескольких сотен своих крупнотоннажных грузовиков с аккумуляторным питанием американской логистической компании Nevoya с нулевым уровнем выбросов. Это будет самый масштабный на сегодня заказ стартапа в Северной Америке.

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Сумма законтрактованной продукции не скрывается – примерно 60 миллионов долларов. Правда, это будет адаптированная к нынешнему американскому рынку поставка. По соглашению китайцы сначала поставят в Америку полуфабрикаты грузовика Windrose R700 BEV.

Это должно произойти до конца 2025 года, а полное развертывание ожидается уже в 2026 году. Windrose уже отправила первую партию комплектов сборки в США. Там характерные спальные кабины бренда будут объединены с электрическим шасси Windrose.

Windrose везет на платформе три покрытые попоной кабины для сборки "родственников" в Америке. Фото: Вэнь Хан

Генеральный директор Windrose Вэнь Хан опубликовал информацию о комплектах для сборки, которые прибыли в порт Лонг-Бич несколько дней назад. Видно, это будут первые из сотен электрических фур, предназначенных для тамошнего развертывания.

Windrose также объявила об экспансии на пятый континент благодаря партнерству с чилийской логистической фирмой Trailerlogistics Sudamerica. Чили ставит цель достичь 100% продаж грузового транспорта и междугородних автобусов с нулевым уровнем выбросов к 2045 году.

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"Чили является идеальным рынком для начала работы с Windrose в Южной Америке, Кроме полностью открытых торговых соглашений со всеми международными рынками, Чили может похвастаться автомагистралями мирового класса и уникальной географией; от пустыни на севере вплоть на юг до Антарктиды с расстоянием 4000 км. Это позволит нам продолжать развивать доминирование нашей технологии дальнемагистральных электромобилей на всех участках", – говорит основатель и генеральный директор компании Trailerlogistics Sudamerica Эрнан Серле Феррари.

Первые грузовики Windrose на днях прибудут в Чили, где начнут испытания маршрутов с помощью Trailerlogistics. Поставка согласованных контрактом 100 грузовиков запланирована до конца 2026 года.