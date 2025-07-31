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Windrose, китайский клон Tesla Semi, уже продает сотни грузовиков

Китайский электрический магистральный тягач Windrose займет солидную нишу рынка на американском континенте, чем сделает громкую пощечину Илону Маску.
Электрический грузовик Windrose из Китая становится своим на американском континенте и даже в США - Auto24

ФОТО: Windrose|

Электрический грузовик Windrose проходит испытания на совместимость с сетью зарядных станций Greenlane

Валентин Ожго
logo31 июля, 17:00
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Компания заключила соглашения на сумму 60 миллионов долларов и объявила о планах отгрузки своих инновационных грузовиков HDEV в Южную Америку. Об этом пишет electrek.co.

Однако этим проектом экспортная программа не завершается, есть не менее важные и знаковые договоренности. На днях ChinaTrucks сообщила, что Windrose заключила соглашение о поставках нескольких сотен своих крупнотоннажных грузовиков с аккумуляторным питанием американской логистической компании Nevoya с нулевым уровнем выбросов. Это будет самый масштабный на сегодня заказ стартапа в Северной Америке.

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Сумма законтрактованной продукции не скрывается – примерно 60 миллионов долларов. Правда, это будет адаптированная к нынешнему американскому рынку поставка. По соглашению китайцы сначала поставят в Америку полуфабрикаты грузовика Windrose R700 BEV.

Это должно произойти до конца 2025 года, а полное развертывание ожидается уже в 2026 году. Windrose уже отправила первую партию комплектов сборки в США. Там характерные спальные кабины бренда будут объединены с электрическим шасси Windrose.

Windrose везет на платформе три покрытые попоной кабины для сборки "родственников" в Америке. Фото: Вэнь Хан

Генеральный директор Windrose Вэнь Хан опубликовал информацию о комплектах для сборки, которые прибыли в порт Лонг-Бич несколько дней назад. Видно, это будут первые из сотен электрических фур, предназначенных для тамошнего развертывания.

Windrose также объявила об экспансии на пятый континент благодаря партнерству с чилийской логистической фирмой Trailerlogistics Sudamerica. Чили ставит цель достичь 100% продаж грузового транспорта и междугородних автобусов с нулевым уровнем выбросов к 2045 году.

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"Чили является идеальным рынком для начала работы с Windrose в Южной Америке, Кроме полностью открытых торговых соглашений со всеми международными рынками, Чили может похвастаться автомагистралями мирового класса и уникальной географией; от пустыни на севере вплоть на юг до Антарктиды с расстоянием 4000 км. Это позволит нам продолжать развивать доминирование нашей технологии дальнемагистральных электромобилей на всех участках", – говорит основатель и генеральный директор компании Trailerlogistics Sudamerica Эрнан Серле Феррари.

Первые грузовики Windrose на днях прибудут в Чили, где начнут испытания маршрутов с помощью Trailerlogistics. Поставка согласованных контрактом 100 грузовиков запланирована до конца 2026 года.

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