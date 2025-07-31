Windrose, китайський клон Tesla Semi, вже продає сотні вантажівок

Компанія уклала угоди на суму 60 мільйонів доларів та оголосила про плани відвантаження своїх інноваційних вантажівок HDEV до Південної Америки. Про це пише electrek.co.

Однак цим проєктом експортна програма не завершується, є не менш важливі та знакові домовленості. Днями ChinaTrucks повідомила, що Windrose уклала угоду про постачання декількох сотень своїх великотоннажних вантажівок з акумуляторним живленням американській логістичній компанії Nevoya з нульовим рівнем викидів. Це буде наймасштабніше на сьогодні замовлення стартапу у Північній Америці.

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Сума законтрактованої продукції не приховується - приблизно 60 мільйонів доларів. Щоправда, це буде адаптоване до нинішнього американського ринку постачання. За угодою китайці спочатку поставлять до Америки напівфабрикати вантажівки Windrose R700 BEV.

Це повинно відбутися до кінця 2025 року, а повне розгортання очікується вже у 2026 році. Windrose уже відправила першу партію комплектів складання до США. Там характерні спальні кабіни бренду будуть об'єднані з електричним шасі Windrose.

Windrose везе на платформі три вкриті попоною кабіни для збирання "родичів" в Америці. Фото: Вень Хан

Генеральний директор Windrose Вень Хан опублікував інформацію про комплекти для збивання, які прибули в порт Лонг-Біч кілька днів тому. Видно, це будуть перші із сотень електричних фур, призначених для тамтешнього розгортання.

Windrose також оголосила про експансію на п’ятий континент завдяки партнерству з чилійською логістичною фірмою Trailerlogistics Sudamerica. Чилі має на меті досягти 100% продажів вантажного транспорту та міжміських автобусів з нульовим рівнем викидів до 2045 року.

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"Чилі є ідеальним ринком для початку роботи з Windrose у Південній Америці, Окрім повністю відкритих торгівельних угод з усіма міжнародними ринками, Чилі може похвалитися автомагістралями світового класу та унікальною географією; від пустелі на півночі аж на південь до Антарктиди з відстанню 4000 км. Це дозволить нам продовжувати розвивати домінування нашої технології далекомагістральних електромобілів на всіх ділянках", – каже засновник і генеральний директор компанії Trailerlogistics Sudamerica Ернан Серле Феррарі.

Перші вантажівки Windrose днями прибудуть до Чилі, де розпочнуть випробування маршрутів за допомогою Trailerlogistics. Постачання погоджених контрактом 100 вантажівок заплановано до кінця 2026 року.