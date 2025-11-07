Xpeng G9: тест электрокроссовера в украинских условиях

Чтобы испытать новый для украинского рынка электрический кроссовер Xpeng G9, автор канала "Первая электричка" Денис сделал несколько тестов. Он гонял по киевскому Подолу, измерил 0–100, тормозной путь и, главное, скорость зарядки на мощной DC-станции.

Почему G9 изначально был "шнягой"

Изначально Денис не очень хотел брать Xpeng G9 на тест. Причины: мало распространена в Украине, непонятно, что с сервисом делать, если что-то пойдет не так. Если бы не владелец-энтузиаст Евгений - теста могло бы и не быть.

Первые нервы начались, когда попытались впаять в авто украинскую SIM-карту. Даже опытные ребята не смогли быстро найти блок телематики на рестайлинговой версии. В приложении Xpeng все есть: управление климатом, открытие зарядного лючка, проверка состояния авто. Но работает оно сейчас у Евгения только через Bluetooth - машина просто не видит интернета. Английский в меню, OTA-прошивки, официальные продажи в Европе, сервис в Польше - это все плюс, но в реальной жизни никто не хочет везти кроссовер на эвакуаторе за границу.

К этому добавляется еще и недоверие к "молодому" дизайну: у BMW ты всегда видишь эволюцию, у Xpeng - просто еще один современный электрокроссовер с лайтбаром, кучей камер и модной мордой. Красиво, но без истории.

Техника: в цифрах здесь совсем не шняга

На бумаге G9 выглядит серьезно: 800-вольтовая платформа, батарея на 93 кВт-ч, до 700 км по CLTC, около 550 км WLTP, полный привод, примерно 429 л.с. и почти 700 Н-м. Паспортный разгон - 4,2 секунды до сотни.

На практике получилось около 4,4 секунды - и это все равно очень быстро для большого семейного кроссовера. Но настоящий шок был не от разгона, а от тормозов: замер от 60 до 0 км/ч показал всего 12,9 метра. Для тяжелого электрокара это уровень топовых машин, и тут Дениса реально "возбудили" уже не киловатты, а тормозные механизмы.

По ходовой - тоже сильная сторона. Пневмоподвеска дает 180 мм клиренса в стандарте и более 220 мм в верхнем положении. Подольские ямы, трамвайные пути, люки - G9 глотает все очень мягко. Машина ощущается как большой комфортный корабль, а не как жесткий спорткар. Единственное "но" - шум: для столь премиального ощущения внутри хотелось бы более тихого салона, особенно на нашем асфальте.

Ассистенты: почти автопилот, но помним о физике

За электронные помощники Xpeng получил от Дениса почти девятку из десяти. Кроссовер видит разметку, держит полосу, сам рисует траекторию через перекресток, распознает светофоры - стоит на красный, трогается на зеленый, даже если стояли долго. Камеры показывают, что происходит в "слепых" зонах, а система иногда даже сама объезжает мелкие препятствия типа конусов.

Впрочем, волшебства нет: на сложном изгибе дороги машина однажды залезла между полосами - классическое напоминание, что это помощь, а не настоящий автопилот. К тому же на трассе система ограничена скоростью до ~100 км/ч. То есть на магистралях работает, но не заменяет водителя полностью.

Зарядка: момент, когда "шняга" стала важной

Кульминация всего теста - DC-зарядка. Многие блогеры повторяют мантру про "5С" и более 500 кВт, но в Украине таких станций еще нет. Поэтому Xpeng G9 подключили к 240-киловаттной станции ND Group, при температуре около +9 °C, с предварительным прогревом батареи и уровнем заряда где-то под 30%.

И вот тут G9 выстрелил. До 80% авто держало почти максимальные 240 кВт без ощутимого проседания. Только после 80% мощность начала по лестнице падать - но и тогда на 90% это были еще более 100 кВт, а не жалкие "крохи", как у многих других EV. До 95% - около 50 кВт, на 97% - около 37 кВт.

По времени все выглядит так: примерно с 25–28% до 80% G9 зарядили за 14 минут, а с тех же 28% до 100% - за 28 минут. То есть на трассе его можно совершенно спокойно заряжать до 90% и не чувствовать, что жизнь идет мимо.

После этого Денис честно сказал, что забирает слова обратно и больше Xpeng "шнягой" называть не будет. Для него ключевой параметр любого электромобиля - скорость зарядки. Здесь G9 повел себя как настоящий топ.

Так кто такой Xpeng G9 для Украины?

Если отбросить эмоции, имеем такую картину: Xpeng G9 - это очень комфортный, быстрый и технически продвинутый электрокроссовер с реально крутой зарядкой, но с нюансами молодого бренда. Вопросы с сервисом, телематикой, шумкой и доверием к китайской пневме никуда не деваются. Но если для вас критичны именно динамика, комфорт и способность за 15–20 минут превратить пустую батарею в почти полную - G9 очень легко заставляет забыть о хейтерском слове "шняга".