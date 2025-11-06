Гибридный минивэн Xpeng X9 ERE стоит меньше, чем электрический

Китайская компания Xpeng, известная своими электромобилями, сделала шаг в сторону гибридных технологий - в Гуанчжоу состоялась премьера X9 EREV. Это расширенная версия электрического минивэна X9, которая сочетает электрическую тягу с бензиновым двигателем-генератором, сообщает CnEVPost.

Кстати плагин-гибриды выбрасывают в 5 раз больше СО2, чем заявлено

Предзаказ открыт на две модификации: X9 EREV 1602 Max стоит от RMB 350 000 ($49 150),

версия Ultra - RMB 370 000.

Для сравнения: полностью электрический X9 BEV стартует с RMB 359 800, так что гибрид оказался даже немного доступнее.

Технические характеристики: мощность и запас хода

Новинка построена на 800-вольтовой архитектуре и имеет литий-железо-фосфатную батарею емкостью 63,3 кВт-ч, разработанную CALB.

Запас хода на электротяге - 452 км (по CLTC).

Полный запас с полным баком (60 л) - до 1602 км.

Зарядка 5С позволяет получить 313 км пробега всего за 10 минут.

Двигатель - 1,5-литровый турбированный бензиновый агрегат, который используется только как генератор для подзарядки батареи. Электромотор на задней оси выдает 210 кВт (281 л.с.) и 465 Н-м, обеспечивая разгон 0–100 км/ч за 8 секунд.

Интеллектуальные технологии от Xpeng

Система Kunpeng Super Electric System - ключевая инновация X9 EREV. Именно она координирует работу электромотора и генератора, чтобы автомобиль двигался только на электричестве в 90% сценариев.

Версии отличаются по уровню "умности": Max оснащена одним чипом Turing AI (750 TOPS), Ultra - тремя, дающими 2250 TOPS вычислительной мощности.

Внутри - современный интерфейс на базе Qualcomm Snapdragon 8295P, используемый в топовых электромобилях премиум-класса.

Кстати новый электрический седан Xpeng получил 87-дюймовый экран

Дизайн и габариты

X9 EREV сохранил узнаваемый дизайн электрической версии, однако немного подрос:

длина - 5316 мм,

ширина - 1988 мм,

высота - 1785 мм,

колесная база - 3160 мм.

Салон рассчитан на семь пассажиров, с фокусом на комфорт семейных поездок. Это - самый просторный и самый дорогой Xpeng в линейке.

Что дальше: волна новых гибридов

Модель X9 EREV открывает для бренда новую эру расширенного электропривода.

Уже поданы документы на гибридные версии кроссоверов G6, G7 и седана P7+, которые увидят свет в 2026 году. Таким образом, Xpeng стремится повысить продажи и диверсифицировать модельный ряд, чтобы конкурировать с Li Auto и BYD в сегменте "умных" гибридов.



С начала 2024 года минивэн X9 стал флагманом марки и принес 16 120 продаж за девять месяцев, что составляет 5,15% общего объема поставок компании (313 196 авто). Теперь гибридная версия имеет шансы сделать эту модель более массовой.