Гібридний мінівен Xpeng X9 ERE коштує менше, ніж електричний

Xpeng X9 ERE
Китайська компанія Xpeng, відома своїми електромобілями, зробила крок у бік гібридних технологій — у Гуанчжоу відбулась прем’єра X9 EREV. Це розширена версія електричного мінівена X9, яка поєднує електричну тягу з бензиновим двигуном-генератором, повідомляє CnEVPost.
До речі плагін-гібриди викидають у 5 разів більше СО2, ніж заявлено
Передзамовлення відкрито на дві модифікації: X9 EREV 1602 Max коштує від RMB 350 000 ($49 150),
версія Ultra — RMB 370 000.
Для порівняння: повністю електричний X9 BEV стартує з RMB 359 800, тож гібрид виявився навіть трохи доступнішим.
Технічні характеристики: потужність і запас ходу
Новинка побудована на 800-вольтовій архітектурі та має літій-залізо-фосфатну батарею ємністю 63,3 кВт·год, розроблену CALB.
- Запас ходу на електротязі — 452 км (за CLTC).
- Повний запас із повним баком (60 л) — до 1602 км.
- Зарядка 5С дозволяє отримати 313 км пробігу всього за 10 хвилин.
Двигун — 1,5-літровий турбований бензиновий агрегат, який використовується лише як генератор для підзарядки батареї. Електромотор на задній осі видає 210 кВт (281 к.с.) та 465 Н·м, забезпечуючи розгін 0–100 км/год за 8 секунд.
Інтелектуальні технології від Xpeng
Система Kunpeng Super Electric System — ключова інновація X9 EREV. Саме вона координує роботу електромотора і генератора, щоб автомобіль рухався лише на електриці у 90% сценаріїв.
Версії відрізняються за рівнем «розумності»: Max оснащено одним чипом Turing AI (750 TOPS), Ultra — трьома, що дають 2250 TOPS обчислювальної потужності.
Усередині — сучасний інтерфейс на базі Qualcomm Snapdragon 8295P, що використовується в топових електромобілях преміум-класу.
До речі новий електричний седан Xpeng отримав 87-дюймовий екран
Дизайн і габарити
X9 EREV зберіг упізнаваний дизайн електричної версії, проте трохи підріс:
- довжина — 5316 мм,
- ширина — 1988 мм,
- висота — 1785 мм,
- колісна база — 3160 мм.
Салон розрахований на сім пасажирів, із фокусом на комфорт сімейних поїздок. Це — найпросторіший та найдорожчий Xpeng у лінійці.
Що далі: хвиля нових гібридів
Модель X9 EREV відкриває для бренду нову еру розширеного електроприводу.
Вже подані документи на гібридні версії кросоверів G6, G7 та седана P7+, які побачать світ у 2026 році. Таким чином, Xpeng прагне підвищити продажі та диверсифікувати модельний ряд, аби конкурувати з Li Auto та BYD у сегменті «розумних» гібридів.
З початку 2024 року мінівен X9 став флагманом марки та приніс 16 120 продажів за дев’ять місяців, що становить 5,15% загального обсягу поставок компанії (313 196 авто). Тепер гібридна версія має шанси зробити цю модель масовішою.