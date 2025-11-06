Гібридний мінівен Xpeng X9 ERE коштує менше, ніж електричний

Китайська компанія Xpeng, відома своїми електромобілями, зробила крок у бік гібридних технологій — у Гуанчжоу відбулась прем’єра X9 EREV. Це розширена версія електричного мінівена X9, яка поєднує електричну тягу з бензиновим двигуном-генератором, повідомляє CnEVPost.

До речі плагін-гібриди викидають у 5 разів більше СО2, ніж заявлено

Передзамовлення відкрито на дві модифікації: X9 EREV 1602 Max коштує від RMB 350 000 ($49 150),

версія Ultra — RMB 370 000.

Для порівняння: повністю електричний X9 BEV стартує з RMB 359 800, тож гібрид виявився навіть трохи доступнішим.

Технічні характеристики: потужність і запас ходу

Новинка побудована на 800-вольтовій архітектурі та має літій-залізо-фосфатну батарею ємністю 63,3 кВт·год, розроблену CALB.

Запас ходу на електротязі — 452 км (за CLTC).

Повний запас із повним баком (60 л) — до 1602 км.

Зарядка 5С дозволяє отримати 313 км пробігу всього за 10 хвилин.

Двигун — 1,5-літровий турбований бензиновий агрегат, який використовується лише як генератор для підзарядки батареї. Електромотор на задній осі видає 210 кВт (281 к.с.) та 465 Н·м, забезпечуючи розгін 0–100 км/год за 8 секунд.

Інтелектуальні технології від Xpeng

Система Kunpeng Super Electric System — ключова інновація X9 EREV. Саме вона координує роботу електромотора і генератора, щоб автомобіль рухався лише на електриці у 90% сценаріїв.

Версії відрізняються за рівнем «розумності»: Max оснащено одним чипом Turing AI (750 TOPS), Ultra — трьома, що дають 2250 TOPS обчислювальної потужності.

Усередині — сучасний інтерфейс на базі Qualcomm Snapdragon 8295P, що використовується в топових електромобілях преміум-класу.

До речі новий електричний седан Xpeng отримав 87-дюймовий екран

Дизайн і габарити

X9 EREV зберіг упізнаваний дизайн електричної версії, проте трохи підріс:

довжина — 5316 мм,

ширина — 1988 мм,

висота — 1785 мм,

колісна база — 3160 мм.

Салон розрахований на сім пасажирів, із фокусом на комфорт сімейних поїздок. Це — найпросторіший та найдорожчий Xpeng у лінійці.

Що далі: хвиля нових гібридів

Модель X9 EREV відкриває для бренду нову еру розширеного електроприводу.

Вже подані документи на гібридні версії кросоверів G6, G7 та седана P7+, які побачать світ у 2026 році. Таким чином, Xpeng прагне підвищити продажі та диверсифікувати модельний ряд, аби конкурувати з Li Auto та BYD у сегменті «розумних» гібридів.



З початку 2024 року мінівен X9 став флагманом марки та приніс 16 120 продажів за дев’ять місяців, що становить 5,15% загального обсягу поставок компанії (313 196 авто). Тепер гібридна версія має шанси зробити цю модель масовішою.