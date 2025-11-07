Xpeng G9: тест електрокросовера в українських умовах

Щоб випробувати новий для українського ринку електричний кросовер Xpeng G9, автор каналу «Перша електричка» Денис зробив кілька тестів. Він ганяв київським Подолом, виміряв 0–100, гальмівний шлях і, головне, швидкість заряджання на потужній DC-станції.

Чому G9 спочатку був «шнягою»

Спочатку Денис не дуже хотів брати Xpeng G9 на тест. Причини: мало поширена в Україні, незрозуміло, що з сервісом робити, якщо щось піде не так. Якби не власник-ентузіаст Євген — тесту могло б і не бути.

Перші нерви почались, коли спробували впаяти в авто українську SIM-карту. Навіть досвідчені хлопці не змогли швидко знайти блок телематики на рестайлінговій версії. У додатку Xpeng усе є: керування кліматом, відкриття зарядного лючка, перевірка стану авто. Але працює воно зараз у Євгена лише через Bluetooth — машина просто не бачить інтернету. Англійська в меню, OTA-прошивки, офіційні продажі в Європі, сервіс у Польщі — це все плюс, але в реальному житті ніхто не хоче везти кросовер на евакуаторі за кордон.

До цього додається ще й недовіра до «молодого» дизайну: у BMW ти завжди бачиш еволюцію, у Xpeng — просто ще один сучасний електрокросовер з лайтбаром, купою камер і модною мордою. Красиво, але без історії.

Дивіться повний огляд Xpeng G9 на каналі “Перша Електричка”:

Техніка: у цифрах тут зовсім не шняга

На папері G9 виглядає серйозно: 800-вольтова платформа, батарея на 93 кВт·год, до 700 км за CLTC, близько 550 км WLTP, повний привід, приблизно 429 к.с. і майже 700 Н·м. Паспортний розгін — 4,2 секунди до сотні.

На практиці вийшло близько 4,4 секунди — і це все одно дуже швидко для великого сімейного кросовера. Але справжній шок був не від розгону, а від гальм: замір від 60 до 0 км/год показав лише 12,9 метра. Для важкого електрокара це рівень топових машин, і тут Дениса реально «збудили» вже не кіловати, а гальмівні механізми.

По ходовій — теж сильна сторона. Пневмопідвіска дає 180 мм кліренсу в стандарті й понад 220 мм у верхньому положенні. Подільські ями, трамвайні колії, люки — G9 ковтає все дуже м’яко. Машина відчувається як великий комфортний корабель, а не як жорсткий спорткар. Єдине «але» — шум: для настільки преміального відчуття всередині хотілося б тихішого салону, особливо на нашому асфальті.

Асистенти: майже автопілот, але пам’ятаємо про фізику

За електронні помічники Xpeng отримав від Дениса майже дев’ятку з десяти. Кросовер бачить розмітку, тримає смугу, сам малює траєкторію через перехрестя, розпізнає світлофори — стоїть на червоне, рушає на зелене, навіть якщо стояли довго. Камери показують, що відбувається в «сліпих» зонах, а система іноді навіть сама об’їжджає дрібні перешкоди типу конусів.

Втім, чарів нема: на складному вигині дороги машина одного разу залізла між смугами — класичне нагадування, що це допомога, а не справжній автопілот. До того ж на трасі система обмежена швидкістю до ~100 км/год. Тобто на магістралях працює, але не замінює водія повністю.

Зарядка: момент, коли «шняга» стала поважною

Кульмінація всього тесту — DC-зарядка. Багато блогерів повторюють мантру про «5С» і понад 500 кВт, але в Україні таких станцій ще немає. Тому Xpeng G9 підключили до 240-кіловатної станції ND Group, при температурі близько +9 °C, із попереднім прогрівом батареї й рівнем заряду десь під 30%.

І от тут G9 вистрілив. До 80% авто тримало майже максимальні 240 кВт без відчутного просідання. Лише після 80% потужність почала сходами падати — але й тоді на 90% це були ще понад 100 кВт, а не жалюгідні «крихти», як у багатьох інших EV. До 95% — близько 50 кВт, на 97% — близько 37 кВт.

За часом усе виглядає так: приблизно з 25–28% до 80% G9 зарядили за 14 хвилин, а з тих самих 28% до 100% — за 28 хвилин. Тобто на трасі його можна абсолютно спокійно заряджати до 90% і не відчувати, що життя йде повз.

Після цього Денис чесно сказав, що забирає слова назад і більше Xpeng «шнягою» не називатиме. Для нього ключовий параметр будь-якого електромобіля — швидкість зарядки. Тут G9 повів себе як справжній топ.

То хто такий Xpeng G9 для України?

Якщо відкинути емоції, маємо таку картину: Xpeng G9 — це дуже комфортний, швидкий і технічно просунутий електрокросовер із реально крутою зарядкою, але з нюансами молодого бренду. Питання з сервісом, телематикою, шумкою й довірою до китайської пневми нікуди не діваються. Та якщо для вас критичні саме динаміка, комфорт і здатність за 15–20 хвилин перетворити порожню батарею на майже повну — G9 дуже легко змушує забути про хейтерське слово «шняга».