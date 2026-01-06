Xpeng готовит P7+ к европейскому дебюту

Как пишет CarNewsChina, по словам автопроизводителя, совместные китайско-австрийские команды сейчас дорабатывают финальные этапы разработки и производственных процессов, чтобы гарантировать стабильное качество серийных поставок. Запуск модели в Китае запланирован на 8 января, а уже на следующий день, 9 января, Xpeng P7+ 2026 официально дебютирует на европейском рынке.

Знакомый дизайн с точечными обновлениями

Внешне P7+ 2026 года в значительной степени повторяет стиль текущей модели. Передняя часть сохраняет разделенную оптику, где сверху размещена световая полоса в форме звезды, а ниже расположены фары ближнего и дальнего света. В задней части остался компактный спойлер “утиный хвост”. Среди заметных нововведений - небольшой синий вспомогательный фонарь дальнего света в центре заднего светового элемента, а также шильдик POWER X, который указывает на версию с удлиненным запасом хода.

Обновленный интерьер и больше комфорта

Салон сохранил общую архитектуру предшественника, однако получил ряд визуальных и функциональных улучшений. Покупателям предложат новые цветовые решения, в частности нежно-фиолетовое и утренне-голубое оформление. Главными обновлениями являются 8,8-дюймовая цифровая панель приборов, 29-дюймовый проекционный дисплей, скрытые вентиляционные отверстия климатической системы и атмосферная подсветка с эффектом звездного неба. Также появились панель беспроводной зарядки с отделкой из микрофибры и замши, потолок из микрофибры и электронный бардачок с замком.

Улучшенный пользовательский опыт

Xpeng отмечает, что P7+ 2026 года не только сохранил просторный салон, но и стал заметно изысканнее. Компания внедрила 104 обновления пользовательского интерфейса и улучшила компоненты на 36%. Основной акцент сделан на качестве сборки, точности работы интерфейса и общем повышении функциональности, что должно положительно сказаться на ежедневном опыте водителя и пассажиров.

Силовые установки без изменений, но с большим запасом хода

Линейка силовых агрегатов осталась неизменной. Xpeng P7+ 2026 будет предлагаться в двух вариантах - полностью электрическом и в версии с удлиненным запасом хода (EREV). Модификация с удлиненным запасом хода обеспечивает комбинированный пробег до 1550 километров по циклу CLTC. Полностью электрическая версия способна проехать до 725 километров по тому же стандарту, что делает модель одной из самых выносливых в своем классе.

Шаг к расширению присутствия в Европе

Выход P7+ в 2026 году на европейский рынок после китайского запуска соответствует глобальной стратегии развития Xpeng. Завершение пробного производства в Австрии демонстрирует готовность бренда к масштабным поставкам и усилению позиций в Европе, где конкуренция среди электромобилей среднего класса стремительно растет.