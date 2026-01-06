Xpeng готує P7+ до європейського дебюту

Як пише CarNewsChina, за словами автовиробника, спільні китайсько-австрійські команди наразі доопрацьовують фінальні етапи розробки та виробничих процесів, щоб гарантувати стабільну якість серійних поставок. Запуск моделі в Китаї заплановано на 8 січня, а вже наступного дня, 9 січня, Xpeng P7+ 2026 офіційно дебютує на європейському ринку.

Знайомий дизайн із точковими оновленнями

Зовні P7+ 2026 року значною мірою повторює стиль поточної моделі. Передня частина зберігає розділену оптику, де зверху розміщено світлову смугу у формі зірки, а нижче розташовані фари ближнього та дальнього світла. У задній частині залишився компактний спойлер “качиний хвіст”. Серед помітних нововведень — невеликий синій допоміжний ліхтар дальнього світла в центрі заднього світлового елемента, а також шильдик POWER X, який вказує на версію з подовженим запасом ходу.

Оновлений інтер’єр і більше комфорту

Салон зберіг загальну архітектуру попередника, однак отримав низку візуальних і функціональних покращень. Покупцям запропонують нові кольорові рішення, зокрема ніжно-фіолетове та ранково-блакитне оформлення. Головними оновленнями є 8,8-дюймова цифрова панель приладів, 29-дюймовий проєкційний дисплей, приховані вентиляційні отвори кліматичної системи та атмосферне підсвічування з ефектом зоряного неба. Також з’явилися панель бездротової зарядки з обробкою з мікрофібри та замші, стеля з мікрофібри й електронний бардачок із замком.

Поліпшений користувацький досвід

Xpeng наголошує, що P7+ 2026 року не лише зберіг просторий салон, а й став помітно вишуканішим. Компанія впровадила 104 оновлення користувацького інтерфейсу та покращила компоненти на 36%. Основний акцент зроблено на якості складання, точності роботи інтерфейсу та загальному підвищенні функціональності, що має позитивно позначитися на щоденному досвіді водія і пасажирів.

Силові установки без змін, але з великим запасом ходу

Лінійка силових агрегатів залишилася незмінною. Xpeng P7+ 2026 пропонуватиметься у двох варіантах — повністю електричному та у версії з подовженим запасом ходу (EREV). Модифікація з подовженим запасом ходу забезпечує комбінований пробіг до 1550 кілометрів за циклом CLTC. Повністю електрична версія здатна проїхати до 725 кілометрів за тим самим стандартом, що робить модель однією з найвитриваліших у своєму класі.

Крок до розширення присутності в Європі

Вихід P7+ 2026 року на європейський ринок після китайського запуску відповідає глобальній стратегії розвитку Xpeng. Завершення пробного виробництва в Австрії демонструє готовність бренду до масштабних поставок і посилення позицій у Європі, де конкуренція серед електромобілів середнього класу стрімко зростає.