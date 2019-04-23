В Киеве полицейские задержали мужчину за мошенничество с продажей несуществующего автомобиля. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Задержанного подозревают в завладении суммой в 6 тысяч долларов США, которые он получил от киевлянина как предоплату за автомобиль из Германии. За содеянное ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

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В ходе отработки оперативной информации следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений совместно с сотрудниками управления уголовного розыска столичного главка задержали мужчину, который обоснованно подозревается в мошенничестве. Мужчина присвоил 5700 долларов США, пообещав киевлянину продать, как оказалось, несуществующую машину.

Старший следователь Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Сергей Руденко рассказал, что злоумышленник обманул жителя столицы с помощью сети Интернет, где разместил объявление о продаже машины:

"В "ловушку" попал киевлянин, заинтересовавшийся приобретением автомобиля якобы из Германии. Мужчина договорился о встрече с "продавцом", где и подписал договор купли-продажи. После получения предоплаты за несуществующее транспортное средство правонарушитель сразу исчез и перестал отвечать на звонки".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 29-летний киевлянин, ранее судимый за аналогичное преступление. Также полицейские проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Киева и устанавливают возможных сообщников преступной схемы.

"По данному факту начато уголовное производство по части третьей статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявили о подозрении и избрали меру пресечения – домашний арест. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы", – добавил правоохранитель.

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