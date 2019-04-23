У Києві поліцейські затримали чоловіка за шахрайство з продажем неіснуючого автомобіля. Йому загрожує до восьми років в’язниці.

Затриманого підозрюють у заволодінні майже 6000 доларів США, які він отримав від киянина як передплату за авто з Німеччини. За скоєне йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

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У ході відпрацювання оперативної інформації слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів спільно зі співробітниками управління карного розшуку столичного главку затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у шахрайстві. Чоловік привласнив 5700 доларів США, пообіцявши киянину продати, як виявилося, неіснуючу автівку.

Старший слідчий Головного управління Національної поліції у місті Києві Сергій Руденко розповів, що зловмисник ошукав мешканця столиці за допомогою мережі Інтернет, де розмістив об’яву про продаж машини:

"У "пастку" потрапив киянин, зацікавившись придбанням автомобіля нібито із Німеччини. Чоловік домовився про зустріч із "продавцем", де й підписав договір купівлі-продажу. Після отримання передплати за неіснуючий транспортний засіб правопорушник одразу зник та перестав відповідати на дзвінки".

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 29-річний киянин, раніше судимий за аналогічний злочин. Також поліцейські перевіряють його причетність до скоєння аналогічних злочинів на території міста Києва та встановлюють можливих спільників злочинної схеми.

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною третьою статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігурантові оголосили про підозру та обрали міру запобіжного заходу – домашній арешт. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі", - додав правоохоронець.

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