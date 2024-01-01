Yamaha MT-07 2025 избавилась от педали переключения скоростей

Эта серия мотоциклов с момента выпуска в 2014 году держится на вершине спроса, поскольку постоянно совершенствуется. Такое обновление способствует популярности и позволяет оставаться в рейтинговой пятерке топовых моделей многих рынков.

Как пишет Yamaha Motor, новое исполнение MT-07 2025 в экологическом стандарте Euro 5+ не стало исключением. Это уже будет 4-е поколение, в т.ч. с версией Y-AMT автоматического переключения. Здесь уже не увидите левого рычага для сцепления и левой педали переключения передач ногой.

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По технологии Y-AMT байк может полностью автоматически переключаться (2 режима) или сортировать шесть передач вверх и вниз с помощью большого и указательного пальцев на переключателе левой ручки. Здесь уже новая электрическая схема переключения N-1-2-3-4-5-6, а не обычная 1-N-2-3-4-5-6. Y-AMT также имеет круиз-контроль.

Между тем квикшифтер доступен для нового Yamaha MT-07 без Y-AMT как оригинальный аксессуар для модернизации. Поскольку тросы на ручке дроссельной заслонки уже вчерашний день, то Yamaha наконец превратила MT-07 на "Ride by wire". Внутренняя дроссельная заслонка с электронным управлением называется YCC-T. Новая схема предусматривает дополнительные функции из трех доступных режимов вождения: "Улица", "Спорт" и "Пользовательский" (настраивается лично).

Фото: Yamaha

Популярный и проверенный рядный двухцилиндровый двигатель с высоким крутящим моментом типа CP2 все еще имеет объем 689 кубических метров и выдает те же 73,4 л.с. (54 кВт) при 8750 об/мин и 67 Нм при 6500 об/мин.

Также оптимизирован комфорт сиденья: руль стал на 18 мм шире, а также расположен на 22 мм ниже и на 9 мм дальше, чем раньше. Подножки также ниже на 10 мм, а две отдельные подушки сидений имеют новую форму. Высота сиденья остается на уровне 805 мм, но более узкий обтекатель резервуара делает доступ к MT-07 еще легче, а также предназначен для улучшения посадки колена и ощущения контакта.

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Положительного влияния на поведение нового Yamaha MT-07 можно ожидать от новой перевернутой телескопической вилки и недавно настроенной центральной пружинной стойки. Демпфирование предварительного натяжения и отскока регулируется сзади. Однако ключевые детали шасси остаются неизменными. Цветовые варианты называются "Icon Blue", "Ice Storm" и "Tech Black".

Новый МТ-07 стал легче и ныне, потеряв одно кило, весит 183 килограмма вместе с полным 14-литровым бензиновым баком.



Цветной TFT-дисплей Yamaha MT-07 по-прежнему имеет диагональ 5 дюймов со встроенным подключением к смартфону, но с новым расположением дисплеев.

Цены еще не указаны. Для ориентации можно взглянуть на ценник предыдущего MT-07, который был доступен, скажем, в Германии в 2024 году за 8 374 евро.