У Yamaha YZF-R9 2025 года новая порода байков: фото, видео

Разработчики обещают в R9 настоящий суперспортивный уровень производительности, что придает уверенности райдерам с разным уровнем квалификации. Об этом говорится практически на всех дилерских сайтах Yamaha, в т.ч. украинского представительства производителя.

Новый YZF-R9 2025 года, основан на известном силовом агрегате Yamaha CP3. Сердцем нового R9 является его характерная трехцилиндровая силовая установка с жидкостным охлаждением объемом 890 куб. см. Этот агрегат получил уникальную настройку блока управления двигателем (ECU) и оптимизированное передаточное число для обеспечения захватывающей суперспортивной мощности с более широким характером двигателя и большим крутящим моментом.

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Тщательно настроенная воздушная коробка усиливает индукционный звук, который в сочетании с характерной звучностью тройного выхлопа CP3 создает слуховой резонанс, что еще больше усиливает волнение от ускорения.

Фото: Yamaha

В этой модели разработчики предложили новое шасси из усовершенствованной рамы Deltabox из гравитационного литья, что является самой легкой алюминиевой рамой, которая когда-либо предлагалась для суперспортивной модели Yamaha.

Здесь использованы моноблоковые передние тормозные суппорты премиум-класса Brembo Stylema, сочетающиеся с радиальным главным цилиндром Brembo, двойными передними дисками диаметром 320 миллиметров, тормозными магистралями из нержавеющей стали и агрессивными смесями колодок.

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Новый YZF-R9 получил функциональные крылышки, вдохновленными, которые добавляют прижимную силу для стабильного ощущения устойчивости передней части, сохраняя сопротивление до минимума.

Фото: Yamaha

Водителю понравится полноцветный 5-дюймовый TFT-дисплей Yamaha последнего поколения, который предоставляет широкий спектр данных о машине. Он может выбрать одну из четырех отдельных уличных тем или отдельной темы трассы.

Темы дисплея, данные транспортного средства, функции подключения и электронный пакет R9 управляются с помощью последних встроенных и усовершенствованных переключателей на руле Yamaha.

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Новый Yamaha YZF-R9 2025 года будет доступен в цветах Team Yamaha Blue, Matte Raven Black или Intensity White/Redline и начнет поступать к дилерам в марте по рекомендованной розничной цене 12 499 долларов США.