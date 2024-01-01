У Yamaha YZF-R9 2025 року нова порода байків: фото, відео

Розробники обіцяють в R9 справжній суперспортивний рівень продуктивності, що додає впевненості райдерам із різним рівнем кваліфікації. Про це йдеться практично на всіх дилерських сайтах Yamaha, у т.ч. українського представництва виробника.

Новий YZF-R9 2025 року, заснований на відомому силовому агрегаті Yamaha CP3. Серцем нового R9 є його характерна трициліндрова силова установка з рідинним охолодженням об’ємом 890 куб. см. Цей агрегат отримав унікальну настройку блоку керування двигуном (ECU) і оптимізоване передавальне число для забезпечення захопливої суперспортивної потужності з ширшим характером двигуна і більшим крутним моментом.

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Ретельно налаштована повітряна коробка підсилює індукційний звук, який у поєднанні з характерною звучністю потрійного вихлопу CP3 створює слуховий резонанс, що ще більше підсилює хвилювання від прискорення.

Фото: Yamaha

У цій моделі розробники запропонували нове шасі з удосконаленої рами Deltabox із гравітаційного лиття, що є найлегшою алюмінієвою рамою, яка коли-небудь пропонувалася для суперспортивної моделі Yamaha.

Тут використано моноблоковыпередні гальмівні супорти преміумкласу Brembo Stylema, що поєднуються з радіальним головним циліндром Brembo, подвійними передніми дисками діаметром 320 міліметрів, гальмівними магістралями з нержавіючої сталі та агресивними сумішами колодок.

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Новий YZF-R9 отримав функціональні крильця, натхненними, які додають притискну силу для стабільного відчуття стійкості передньої частини, зберігаючи опір до мінімуму.

Фото: Yamaha

Водієві буде до вподоби повноколірний 5-дюймовий TFT-дисплей Yamaha останнього покоління, який надає широкий спектр даних про машину. Він може вибрати одну з чотирьох окремих вуличних тем або окремої теми траси.

Теми дисплея, дані транспортного засобу, функції підключення та електронний пакет R9 управляються за допомогою останніх вбудованих і вдосконалених перемикачів на кермі Yamaha.

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Новий Yamaha YZF-R9 2025 року буде доступний у кольорах Team Yamaha Blue, Matte Raven Black або Intensity White/Redline і почне надходити до дилерів у березні за рекомендованою роздрібною ціною 12 499 доларів США.