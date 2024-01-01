Yamaha MT-07 2025 позбулася педалі перемикання швидкостей

Ця серія мотоциклів з моменту випуску у 2014 році тримається на вершині попиту, оскільки постійно удосконалюється. Таке оновлення сприяє популярності та дозволяє залишатись у рейтинговій п’ятірці топових моделей багатьох ринків.

Як пише Yamaha Motor, нове виконання MT-07 2025 в екологічному стандарті Euro 5+ не стало винятком. Це вже буде 4-те покоління, в т.ч. з версією Y-AMT автоматичного перемикання. Тут вже не побачите лівого важеля для зчеплення та лівої педалі перемикання передач ногою.

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За технологією Y-AMT байк може повністю автоматично перемикатися (2 режими) або сортувати шість передач вгору та вниз за допомогою великого та вказівного пальців на перемикачі лівої ручки. Тут вже нова електрична схема перемикання N-1-2-3-4-5-6, а не звичайна 1-N-2-3-4-5-6. Y-AMT також має круїз-контроль.

Тим часом квікшифтер доступний для нового Yamaha MT-07 без Y-AMT як оригінальний аксесуар для модернізації. Оскільки троси на ручці дросельної заслінки вже вчорашній день, то Yamaha нарешті перетворила MT-07 на "Ride by wire". Внутрішня дросельна заслінка з електронним керуванням називається YCC-T. Нова схема передбачає додаткові функції з трьох доступних режимів водіння: "Вулиця", "Спорт" і "Користувацький" (налаштовується особисто).

Фото: Yamaha

Популярний і перевірений рядний двоциліндровий двигун з високим крутним моментом типу CP2 все ще має об’єм 689 кубічних метрів і видає ті самі 73,4 к.с. (54 кВт) при 8750 об/хв і 67 Нм при 6500 об/хв.

Також оптимізовано комфорт сидіння: кермо стало на 18 мм ширше, а також розташоване на 22 мм нижче та на 9 мм далі, ніж раніше. Підніжки також нижчі на 10 мм, а дві окремі подушки сидінь мають нову форму. Висота сидіння залишається на рівні 805 мм, але вужчий обтічник резервуара робить доступ до MT-07 ще легшим, а також призначений для покращення посадки коліна та відчуття контакту.

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Позитивного впливу на поведінку нового Yamaha MT-07 можна очікувати від нової перевернутої телескопічної вилки та нещодавно налаштованої центральної пружинної стійки. Демпфування попереднього натягу та відскоку регулюється ззаду. Однак ключові деталі шасі залишаються незмінними. Кольорові варіанти називаються "Icon Blue", "Ice Storm" і "Tech Black".

Новий МТ-07 став легшим і нині, втративши одне кіло, важить 183 кілограми разом з повним 14-літровим бензиновим баком.



Кольоровий TFT-дисплей Yamaha MT-07 як і раніше має діагональ 5 дюймів із вбудованим підключенням до смартфона, але з новим розташуванням дисплеїв.

Ціни ще не вказано. Задля орієнтації можна поглянути на цінник попереднього MT-07, який був доступний, скажімо, в Німеччині у 2024 році за 8 374 євро.