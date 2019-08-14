Совсем скоро его обещают превратить в серийную модель.

Acura решилась выпустить хардкорный спорткар NSX, так почему бы не порадовать публику более практичным автомобилем со спортивным привкусом. Седан Type S демонстрирует более спортивную версию нового поколения четырехдверной модели TLX, которая соответствует знакомому нам Honda Accord.

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Возрождение "хардкорной" спецификации Type S стартовало с одноименным концептом. Внешность седана стала развитием решений, заложенных в образе серийных NSX и RDX, однако, дизайнеры калифорнийской студии бренда несколько снизили градус агрессии экстерьера седана.

Пропорции концепта напоминают купе. В дизайне используются удлиненные линии с острыми углами, а в кузове и колесах Acura Type S используются карбоновые элементы.

Фото: Acura Type S Concept / Acura

Технические подробности Acura не разглашает, поэтому концепт можно считать дизайнерским. Впрочем, ранее сообщалось, что серийные модели серии Type S будут оснащать новым V6-турбо, системой полного привода с векторизацией тяги и мощными тормозами Brembo. Также сообщалось, что шильдик Type S получит еще одна модель из линейки Acura, возможно, большой кроссовер MDX.

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