Зовсім скоро його обіцяють перетворити на серійну модель.

Acura наважилась випустити хардкорний спорткар NSX, тож чому б не порадувати публіку більш практичним автомобілем зі спортивним присмаком. Седан Type S демонструє “приспортивлену” версію нового покоління чотирьохдверної моделі TLX, котра відповідає знайомому нам Honda Accord.

Також цікаво: Volkswagen офіційно представив кросовер-кабріолет T-Roc

Відродження “хардкорної” специфікації Type S стартувало з однойменним концептом. Зовнішність седана стала розвитком рішень, закладених в образі серійних NSX і RDX, однак, дизайнери каліфорнійської студії бренду дещо понизили градус агресії екстер'єру седана.

Пропорції концепту нагадують купе. У дизайні використовуються видовжені лінії з гострими кутами, а в кузові та колесах Acura Type S використовуються карбонові елементи.

Фото: Acura Type S Concept / Acura

Технічні подробиці Acura не розголошує, тож концепт можна вважати дизайнерським. Втім, раніше повідомлялось, що серійні моделі серії Type S будуть оснащувати новим V6-турбо, системою повного приводу з векторизацією тяги та потужними гальмами Brembo. Також повідомлялось, що шильдик Type S отрмиає ще одна модель з лінійки Acura, можливо, великий кросовер MDX.

Також цікаво: Pagani показала свій найкращий родстер вартістю 3 мільйони євро